Quelle marge d’erreur les radars vous offrent-ils ?

Il existe deux types de marge d’erreur : la marge dite de tolérance qui est appliquée systématiquement par les radars, à savoir 5 km/h ; et la marge d’erreur technique qui elle prend en compte les très légères défaillances pouvant exister sur les cinémomètres.

Le cinémomètre n’est ni plus ni moins que le nom technique du radar. Largement utilisé désormais pour les contrôles de mesure de vitesse sur route, il permet de constater les infractions et de vous faire payer une amende. Mais pour que ces relevés soient légaux le cinémomètre doit être utilisé conformément aux indications techniques de son fabricant et doit faire l’objet de vérifications relatives aux dispositions de l’article 30 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. En outre, pour être valable votre PV d’infraction doit également comporter les dates de vérifications périodiques du radar incriminé ainsi que la mention de l’organisme vérificateur indépendant qui a réalisé le contrôle des mesures.

Quelles sont les marges d’erreur technique ?

Les cinémomètres sont régulièrement contrôlés et les marges d’erreur technique qui leur sont admissibles sont strictement réglementées par l’Arrêté du 4 juin 2009 les concernant. Les marges d’erreur maximales tolérées diffèrent selon le modèle de cinémomètre. Ainsi pour les radars à poste fixe il s’agit de plus ou moins 5 % de la vitesse relevée pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. Les radars embarqués vous laissent une marge de plus ou moins 10 km/h pour les vitesses inférieures, égales ou supérieures à 100 km/h.

Si seuls les radars placés dans des véhicules entrent dans la catégorie « mobile », dans la catégorie des cinémomètres « fixes » on trouve : les radars automatiques sur mâts et en cabine, les dispositifs provisoires déployés par les forces de l’ordre en bordure de route mais également les radars lasers, pistolets ou jumelles, maniés par la police.

Quels avantages vous offrent ces marges d’erreur ?

L’application d’une marge erreur technique permet bien souvent d’échapper à une amende salée. Il s’en faut en effet d’1 km/h pour vous retrouver ou pas en infraction avec le risque d’une amende, voire de perdre votre permis.

Un avantage avec lequel il vaut mieux éviter de jouer en flirtant abusivement avec la limitation de vitesse. Évitez par exemple de régler de régulateur de vitesse légèrement au-dessus de la limite autorisée en vous basant sur la marge d’erreur des radars. Il suffit en effet d’une légère incorrection pour vous retrouver avec un joli PV !

En ce qui concerne les radars fixes vous pouvez néanmoins vous baser sur les estimations suivantes :

Limitation de vitesse Marge d’erreur Verbalisable dès :

80 km/h 5 km/h 86 km/h (vitesse retenue : 81 km/h)

90 km/h 5 km/h 96 km/h (vitesse retenue : 91 km/h)

110 km/h 5% 116 km/h (vitesse retenue : 111 km/h)

130 km/h 5% 137 km/h (vitesse retenue : 131 km/h)

Concernant les radars embarqués dans des véhicules les marges sont différentes :

Limitation de vitesse Marge d’erreur Verbalisable dès :

80 km/h 10 km/h 91 km/h (vitesse retenue : 81 km/h)

90 km/h 10 km/h 101 km/h (vitesse retenue : 91 km/h)

110 km/h 10% 122 km/h (vitesse retenue : 111 km/h)

130 km/h 10% 144 km/h (vitesse retenue : 131 km/h)

Lors de la verbalisation d’un excès de vitesse, les marges d’erreur technique sont appliquées automatiquement et seront mentionnées sur l’avis de contravention qui indiquera à la fois la vitesse enregistrée mais également celle retenue après application de la marge d’erreur.

Il faut savoir que toutes les juridictions sont dans l’obligation de l’appliquer. Qu’il s’agisse des services de police ou des tribunaux.