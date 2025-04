Quelqu'un cherche à se débarrasser d'une M3 E46 presque neuve

Les BMW M3 de la génération E46 affichent aujourd'hui sans difficulté 200 000 kilomètres au compteur. De nombreux exemplaires ont beaucoup roulé pour le plus grand plaisir de leur conducteur.

Est-ce pour autant impossible de trouver une voiture presque neuve ? Cette annonce montre qu'il en existe encore. Le modèle en question se décline en cabriolet avec moins de 20 000 bornes parcourues. Curieux de voir son prix final ? Rendez-vous sur le site des enchères Cars&Bids.

Du noir partout

La Bmw M3 Cabriolet de l'annonce se présente avec une peinture noir métal et un habitacle en cuir noir lui aussi. Des éléments gris clair parcourent la planche de bord, le tour du levier de vitesse de sa boîte robotisée SMG2 et des panneaux des portes. Cette M3 a vraisemblablement été préservée à l'intérieur d'un garage compte tenu de l'état clinique du véhicule. Un capot carbone et une malle CSL elle aussi en carbone font étrangement partie du lot.

Un collector en puissance

Il n'est pas très risqué d'anticiper une demande croissante faisant grimper la valeur de la BMW M3 E46. Le phénomène s'est déjà amorcé juste avant la hausse des taux des crédits calmant un peu la tendance haussière du marché de l'automobile de collection. Il est vrai que son moteur six cylindres atmosphérique de 343 chevaux pour 365 Nm de couple fait rêver à une époque ou tout est turbocompressé, hybride ou électrique.