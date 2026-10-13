Qui veut trois voitures de Jeremy Clarkson dont la dernière de son passage sur The Grand Tour ?

Jeremy Clarkson fait le ménage dans son garage. Trois voitures utilisées dans l’émission The Grand Tour seront proposées aux enchères en novembre par Iconic Auctioneers sans prix de réserve. De quoi s’offrir un souvenir de l’émission et de ses trois présentateurs connus dans le monde entier.

Parmi elles figure la Lincoln Continental Mark V de 1978 conduite en Écosse lors de l’épisode Lochdown. L’imposante Américaine bleu ciel affiche 109 894 kilomètres au compteur et possède un système d’injection de protoxyde d’azote qui n’aurait jamais fonctionné. Autre curiosité, l’Alfa Romeo GTV6 de 1983 équipée du fameux V6 Busso de 2,5 litres et totalisant seulement 45 568 kilomètres.

La Lancia rescapée du dernier épisode

La pièce maîtresse reste la Lancia Montecarlo Spider de 1982 utilisée lors de l’ultime aventure de Clarkson, Hammond et May au Zimbabwe et au Botswana. Véritable survivante de ce périple éprouvant, l’Italienne arbore des feux arrière de Ferrari 308, quatre sorties d’échappement et des jantes de Delta Integrale. Une préparation atypique complétée par son coloris bleu. Reste à savoir combien les collectionneurs débourseront pour ces morceaux d’histoire télévisuelle. Une grosse somme, sans doute.