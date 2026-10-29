Quoi de mieux qu’un stylo à 10 000 euros pour fêter les 60 ans de la Miura ?
Pour les 60 ans de la Lamborghini Miura, un fabricant italien propose un hommage inattendu : un stylo à près de 10 000 euros. À ce prix, mieux vaut éviter de le prêter.
Dévoilée en 1966, la supercar Lamborghini Miura a bouleversé l’automobile avec son V12 installé transversalement derrière les sièges. Six décennies plus tard, la marque italienne d’instruments d’écriture Montegrappa célèbre cette icône avec une série limitée de 360 stylos-plumes déclinés en trois teintes historiques : jaune, vert et noir.
Sans surprise, le souci du détail frise l’obsession. Le corps en aluminium reçoit une véritable peinture automobile tandis que le capuchon arbore un surprenant voire insolite phare escamotable miniature doté d’un mécanisme fonctionnel et d’une lentille en cristal de roche. Les ouïes de carrosserie et les persiennes arrière ont également inspiré sa silhouette.
Un instrument très exclusif
Le stylo-plume possède une plume en or 18 carats et coûte la bagatelle de 8 250 euros contre 6 850 euros pour le roller. Chaque version et chaque couleur sont limitées à 60 exemplaires. Selon la maison de luxe Montegrappa, le succès est au rendez-vous avec 30 à 40 % de la production déjà réservée. De quoi signer un bon de commande Lamborghini sans avoir les moyens d’acheter une voiture de la firme de Sant’Agata Bolognese.
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