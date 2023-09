Rappel : des Porsche Taycan et Audi e-tron GT risquent de s’enflammer

Alors que les automobiles électriques sont souvent pointées du doigt à tort pour leurs risques d’incendie que certains estiment plus élevés que chez les modèles thermiques, cette nouvelle campagne de rappel organisée aux Etats-Unis par Porsche et Audi concerne justement un problème de cette nature. Les modèles touchés sont la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT, deux berlines sportives électriques qui partagent la même plateforme technique. En cause, un risque de fuite liquide interne dans la batterie du véhicule peut générer un évènement thermique pouvant aller jusqu’à l’incendie dans le pire des cas.

D’après Porsche, ce problème aurait été identifié pour la première fois l’année dernière sur certains exemplaires de sa Taycan. Le constructeur allemand a alors modifié la fabrication des batteries de la voiture pour régler le souci mais depuis, d’autres cas de fuite de batteries ont été recensés malgré les corrections apportées.

4 777 Taycan et 1 899 e-tron GT

Porsche rappelle donc 4 777 Taycan pour régler définitivement le problème et Audi demande à 1 899 de ses clients de faire revenir leur auto à l’atelier. Les deux constructeurs précisent que seulement 3% de ces autos rappelées risquent effectivement de connaître une fuite de ce type mais par sécurité, toutes les voitures seront testées. En cas de résultat jugé insatisfaisant, toute la batterie de la voiture sera changée en conséquence. Pour l’instant, on ignore si des exemplaires écoulés sur le marché français sont concernés par ce problème.