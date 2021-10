Rappel pour la Fiat 500 : risque de casse de la transmission

L’alerte a été lancée par les filiales allemande, croate, polonaise, roumaine et suédoise du constructeur italien, mais devrait être rapidement étendue aux autres pays où la citadine est commercialisée.

Des matériaux défectueux ont été utilisés dans la construction de certains arbres de transmission des versions thermiques et hybrides de la Fiat 500. Le risque de casse est, selon la marque elle-même, réel et se traduirait par l’arrêt brutal de la transmission de la puissance aux roues avant. La marque a donc pris la décision de contacter tous les utilisateurs des exemplaires produits entre le 9 septembre 2020 et le 30 juin 2021 pour leur demander de rapporter leur auto chez le concessionnaire le plus proche.

Les arbres de transmission incriminés y seront ainsi remplacés gratuitement. Fiat n’a pas communiqué le nombre précis de voitures qui sont susceptibles d’être concernées par ce défaut mais, en France, il peut être estimé à environ 14 000 voitures.

Si vous êtes potentiellement concernés par ce rappel, qui porte le code 6343, n’hésitez pas à vous mettre en relation avec votre concessionnaire ou le service relations clientèle du constructeur, joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 00 800 342 80 000. Ou attendez patiemment le courrier de rappel officiel.