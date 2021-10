Rappel pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio : défaillance possible de l’ABS

Tous les propriétaires allemands de Giulia et Stelvio produites entre le 16 janvier 2019 et le 15 février 2021 sont sur le point de recevoir un courrier provenant de la marque, et leur demandant de prendre le plus rapidement possible contact avec un concessionnaire pour le remplacement de l’IBS. Le module de l’Integrated Brake System installé sur leur auto peut, en effet, être défectueux et doit être remplacé.

Ce problème peut ainsi entraîner des dysfonctionnements de l’ABS, créant potentiellement un risque d’accident. La sécurité pouvant donc être compromise, un rappel directement adressé aux propriétaires de ces véhicules a donc été mis en place.

Pour le moment, Alfa Romeo France n’a pas fait savoir aux autorités européennes qu’un tel rappel était organisé dans notre pays, mais celui-ci devrait toutefois être effectif dans les prochaines semaines. Pour savoir si votre Giulia ou votre Stelvio est concerné, il suffit de consulter la case K de votre carte grise, correspondant au numéro européen de réception par type. Les modèles impactés portent le type e3*2007/46*0382*15 ou e3*2007/46*0435*18.

En cas de doute, n’hésitez pas à interroger votre concessionnaire ou à appeler la ligne internationale du service relations clientèle de la marque (00 800 25 32 0000). Ce rappel porte le code interne 6334.