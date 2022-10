Rappel : risque d’incendie sur le Ford Escape/Kuga

Le début de carrière du Kuga hybride rechargeable avait été des plus chaotiques. À peine le véhicule inscrit au tarif et les premiers exemplaires sortis de chaîne, les livraisons avaient été bloquées car plusieurs incendies de la batterie avaient été signalés.

La même version, ainsi que sa sœur full hybrid, est de nouveau sujette à un risque de feu. Mais, cette fois-ci, c’est le moteur et le carter d’huile qui sont en cause. En cas de panne moteur, il est, effectivement, possible qu’une importante quantité d’huile et/ou de carburant soit projetée, notamment vers des éléments portés à haute température.

Ce risque est provoqué par un manque d’étanchéité au niveau du bloc, mais également d’une possible rupture du carter d’huile. Ce rappel, que le groupe Ford référence 22S47 ne concerne, dans l’immédiat, que les modèles circulant aux États-Unis. En effet, ces exemplaires, qui sont commercialisés sous le nom d’Escape, sortent des chaînes de l’usine de Louisville, dans le Kentucky, tandis que les Kuga destinés au marché européen sont assemblés à Valence, en Espagne. Toutefois, les mécaniques de ces cousins étant identiques, le risque que ce problème touche également "nos" Kuga n’est pas totalement inexistant.

Outre-Atlantique, ce sont 100 689 véhicules, fabriqués entre 2019 et 2022, qui sont concernés par ce rappel. Si le Kuga constitue la majorité d’entre eux, les propriétaires de Ford Maverick et Lincoln Corsair seront également contactés par le constructeur.