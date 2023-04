Rappel : risque d’incendie sur plus de 300 000 Ford Escape/Kuga

L’actuelle et troisième génération de Kuga fait partie du programme One Ford. Au travers de ce plan, abandonné depuis, Ford développait des modèles destinés à être commercialisés sur la quasi-totalité du globe, parfois sous un nom différent selon les continents, comme c’est le cas ici. En effet, le SUV compact du constructeur porte le nom de Kuga en Europe et en Chine, mais se prénomme Escape en Amérique du Nord.

C’est d’ailleurs sur l’autre rive de l’Atlantique que vient d’être publiée une information concernant un rappel. Sous la référence 22S73, l’Ovale bleu indique avoir repéré un risque de fissure sur les injecteurs du moteur 1.5 EcoBoost. Le carburant ou les vapeurs qui s’en échappent alors se retrouvent en contact avec des parties chaudes du moteur, de qui peut entraîner un incendie.

Cette opération concerne, rien qu’aux États-Unis, 333 342 Escape assemblés entre le 19 novembre 2018 et le 17 octobre 2022. Si ce même défaut impactait les Kuga européens, ce serait, potentiellement, plus d’un millier de véhicules qui devraient être modifiés dans l’Hexagone.

Dans son communiqué, Ford indique également que 188 436 Bronco Sport équipés du même moteur, et sortis de chaîne du 5 février 2020 au 17 octobre 2022, vont être rappelés. Malgré son appellation similaire, ce modèle n’a toutefois rien en commun avec le Bronco dont la distribution vient de débuter sur notre continent.