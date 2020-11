Reconfinement : les offres et promos spéciales des constructeurs

Nouvelle période compliquée pour les constructeurs automobiles. Certes, eux aussi profitent d'un confinement plus souple, puisqu'ils sont autorisés à livrer des véhicules à tous leurs clients. Mais les concessions remettent surtout les clés de véhicules commandés avant le reconfinement.

Depuis fin octobre, les ventes se sont de nouveau effondrées. Rien de surprenant car tout doit se faire à distance pour passer commande. Les marques se sont vite organisées pour proposer des services dédiés. Citroën et Peugeot ont notamment créé un showroom virtuel, qui permet de découvrir par visio et audio un véhicule avec un expert de la marque.

Mais s'il est facile de faire du click and collect pour un bouquin ou une friteuse, c'est plus compliqué pour une voiture, un produit que l'on a plus envie de voir en réel avant de se décider, et que l'on veut même essayer. Alors pour tenter de convaincre, certains commencent à proposer des offres spéciales pour les commandes à distance, qui prennent la forme de cadeaux ou coups de pouce supplémentaires sur les promos déjà pratiquées.

Caradisiac fait un premier inventaire de ces promos de "reconfinement" avec cette page spéciale, en plus de notre traditionnel journal des promos. Assurément, ce n'est qu'un début, les offres commencent à se mettre en place et on étoffera au fur et à mesure la liste, même si on suppose que des constructeurs attendront l'annonce d'une réouverture des showrooms pour faire des opérations spéciales, comme cela avait été le cas en mai.

Honda

Un cadeau sympa et solidaire. Pour la commande d'un véhicule, jusqu'au 1er décembre, Honda offre un chèque-cadeau de 500 € à utiliser sur le site Wonderbox. L'idée de la marque est donc de gâter ses clients mais aussi d'aider les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs, très touchés par la crise. Et ce cadeau se cumule avec les promos de la marque, comme 6 000 € de rabais sur des CR-V hybrides en stock.

Kia

Pour une commande à distance, il y a 500 € de remise additionnelle. Un petit coup de pouce qui s'ajoute donc aux promos habituelles. Cela est notamment intéressant si vous voulez les hybrides rechargeables du constructeur, qui profitent déjà de 3 000 € de rabais et de 2 000 € de bonus écologique. Offre valable jusqu'au 30 novembre, limitée à 500 véhicules.

Peugeot

Le Lion est l'un des plus avancé sur la commande en ligne, possible avec ses véhicules en stock, mais aussi des modèles à configurer. La marque propose des offres "commande à distance" : + 300 € pour les 108, 208, 2008, 3008 et 5008 restylés. + 500 € pour les 308, 508, anciens 3008 et 5008, Rifter, Traveller, Expert Combi. Attention toutefois avant de commander à bien regarder le prix catalogue de départ et la prise en compte des promos classiques en plus de ce coup de pouce. Valable jusqu'au 30 novembre.