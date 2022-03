 Rétromobile 2022 - Le plein de vitamines avec les Youngtimers « Groupe A »

BMW M3 E30 (1986-90) - La préférée des puristes

Pour développer cette BMW M3 E30, Motorsport choisit le modèle le plus récent et le plus compact de la marque : la série 3 commercialisée en 1983. S’ensuit une bonne cure de jouvence. Châssis révisé, voies et ailes élargies, aileron arrière, becquet, freinage 4 disques ventilés avec ABS. Côté mécanique, l’incroyable quatre cylindres 16 soupapes de 200 ch (5 ch de moins en version catalysée) est capable de propulser les 1200 kg du bolide à 235 km/h et de franchir le 0-100 km/H en moins de 7 secondes. Du beau, du bon, du fun donc. Tout l’opposé de l’habitacle pas folichon pour deux ronds avec ses tonalités gris-noir, sa sellerietissuet ses plastiques austères. Pas folichon, mais... de bonne faction.

Ford Sierra RS Cosworth (1986-92) - Une voiture brutale, à manier avec douceur

Apparue en juillet 1986, la Sierra RS Cosworth, basée sur la berline familiale éponyme, envoie du lourd. Le 4 cylindres de 2 litres, façonné chez Cosworth, motoriste de F1, separepour l’occasion de 16 soupapes et d’un turbo Garrett. Résultat : 204 chevaux envoyés intégralement aux rouesarrière, via une boîte de vitesses à cinq rapports. De quoi propulser les1300 kgde la voiture de 0 à 100 km/h en un peu plus de 6 secondes.

Et pour ne rien gâcher au plaisir, l’intérieur s’avère plaisant avec une sellerie confortable (velours Reccaro) et un très bon niveau d’équipement, siglé sur la boite à gants et le volant des initiales RS pour Rennsport. L’art de pimenter la voiture de monsieur tout le monde.

Lancia Delta HFIntegrale(1986-94) - Une latine carrément féline

Tout débute en 1986. Le constructeur italien utilise les matériaux et les technologies déjà en production pour développer ce modèle vitaminé. Le moteur 1 995 cm³ huit soupapes de 165 ch provient de la Thema Turbo i.e. et le système de traction intégrale est repris de la Prisma 4WD. Mais si la motricité et la tenue de route de la Delta HF Integrale fontsensation, c’est surtout grâce à l’adoption du différentiel arrière Torsen. Ce système permet de répartir le couple entre les deux roues en fonction du degré d'adhérence disponible, sans jamais bloquer complètement les demi-arbres. Quant au différentiel épicycloïdal central il permet de répartir le couple à 56%sur le train avant et 44% sur l'arrière. Le succès commercial (5 000 exemplaires vendus entre 1987 et 89) se double d’un sacré palmarès sportif (sextuple championne du monde des Rallyes). Une ironie pour le modèle Delta initialement conçue comme une citadine familiale.

Mitsubishi Lancer Evo (1993-2014) - Ceci n’est pas une voiture…

Du radical, du brutal, du costaud... et une auto qui a connu vingt ans de succès. Introduite fin 1992, La lancer première génération adopte le moteur et les trains roulant de la Galant VR-4. Quatre roues motrices, un moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres turbo compressé de 250 ch capable de franchir le 0 à 100 km en un peu plus de 5 secondes et fendre la route à plus de 230 km/h. Une véritable bombe, dont les enjoués atouts mécaniques contrastent avec la sérieuse austérité, d’autres diraient la sobriété japonaise, de son habitacle sans fioriture ni folklore. Dès sa mise sur le marché son succès est foudroyant. Au Japon les 2 500 premiers exemplaires commercialisés sont vendus en… 3 jours.

Subaru Impreza GT Turbo (1993-2000) - La plus médiatique

Avec trois titres constructeurs d’affilés en championnat du monde des rallyes (1995, 1996, 1997) l’Impreza GT turbo s’est taillée une belle réputation médiatique. Mais c’est surtout par sa capacité à tenir la dragée haute sur route à des sportives plus huppées et plus onéreuses que le modèle séduit ses aficionados. Avec sa transmission intégrale et son moteur boxer 4 cylindres turbo de 240 ch, l’Impreza GT Turbo est capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 7 secondes et atteindre 228 km/h en pointe. Livrée à ses débuts en version 4 portes, elle se décline rapidement en break 5 portes. Au fil des années et des versions, le modèle gagne en puissance et en équipement avec l’apport de sièges semi-baquets et l’ajout d’un aileron XXL qui scellera son look racé-racer.