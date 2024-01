Rétromobile 2024 : encore une magnifique collection Artcurial aux enchères

C’est devenu une véritable tradition au salon Rétromobile : chaque année, la maison de ventes aux enchères Artcurial y expose une grande collection de modèles de tous les âges et de tous les genres, dont certains font partie des autos les plus cotées de l’histoire. L’année dernière, c’est une Ferrari 250 LM qui jouait les têtes d’affiche sans parvenir à atteindre son prix de réserve (dans une édition où certains résultats ont déçu par rapport aux attentes).

Cette fois, c’est une autre Ferrari qui occupera le devant de la scène sur l’espace réservé au parc de la maison Artcurial à Rétromobile 2024 : une sublime 250 California, que certains (dont l’auteur de ces lignes) considèrent comme la plus belle Ferrari de tous les temps. Estimé entre 8,5 et 11,5 millions d’euros par les spécialistes d’Articurial, cet exemplaire date de 1958. Il s’agit donc d’un « châssis long » basé sur la 250 GT Berlinetta « Tour de France » coupé et non pas du « châssis court » apparu en 1960.

220 lots au total

La collection d’Artcurial compte au total 220 véhicules visibles sur son site internet, qui vont des supercars modernes les plus rares en passant par les vieilles Américaines des années 50, les voitures de course ou les motos. Les ventes auront lieu les 2 et 3 février prochains en marge du salon.