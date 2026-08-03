Risque de grêle : votre assurance va-t-elle vraiment rembourser les dégâts ?

Alors qu’un nouveau pic de chaleur est attendu ce lundi, avec des températures pouvant atteindre 35 °C, de violents orages sont également prévus dans le Sud-Ouest de l’Hexagone jusqu’à mardi. Mais ce n’est pas tout : le risque de grêle est lui aussi élevé, principalement en Occitanie, sur une partie de la Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne, en Bourgogne et jusqu’en Alsace. « Les cellules orageuses les plus intenses pourront produire des grêlons atteignant localement la taille de balles de tennis », prévient La Chaîne Météo.

Pour éviter tout dégât sur votre véhicule, il est recommandé de le mettre à l’abri dans un parking couvert, un garage ou sous une bâche de protection anti-grêle.

Les dégâts sont-ils pris en charge par l’assurance ?

La réponse est oui, mais tout dépend des garanties prévues dans votre contrat.

Si vous disposez d’une assurance « au tiers », les dégâts causés par la grêle ne sont généralement pas pris en charge. En revanche, avec une assurance « au tiers étendu » incluant une garantie « événements climatiques », les dommages causés à la carrosserie peuvent être couverts.

La garantie « bris de glace » ne couvre que les parties vitrées du véhicule (pare-brise, lunette arrière, vitres latérales et, selon les contrats, les rétroviseurs et les phares).

En revanche, avec une assurance « tous risques », l’ensemble des dommages causés par la grêle est pris en charge, dans les conditions prévues par le contrat.

Pour déclarer un sinistre à votre assureur, vous disposez d’un délai de cinq jours. La déclaration peut être effectuée en ligne, via votre espace client, par téléphone, en agence ou par courrier recommandé. Afin que votre dossier soit complet, pensez à joindre des photos des dégâts, ainsi que la date, le lieu et l’heure du sinistre, sans oublier tout document permettant d’attester de l’épisode climatique.

Le coup de pouce d’Axa

Si vous êtes client chez Axa, l’assureur propose une aide temporaire. Jusqu’au 30 septembre 2026, les frais de stationnement engagés pour protéger un véhicule de la grêle sont pris en charge, dans la limite de 50 €. Attention toutefois : cette opération est uniquement réservée aux clients ayant reçu un SMS d’alerte « AXA Grêle intense », dont le message est le suivant :

« ATTENTION. Grêle à [COMMUNE] dans les prochaines heures. Abritez votre véhicule et protégez-vous. Parking remboursé : www.go.axa/ov2. »

Lorsque la campagne est active, les demandes de remboursement doivent être effectuées sur le site www.remboursementparking-axa.fr. Cette aide est limité à 50 € TTC par campagne et par véhicule. Pour en bénéficier, la demande doit être effectuée dans un délai maximal de cinq jours. Les justificatifs à fournir ainsi que les conditions d’éligibilité sont détaillés sur le site dédié d’Axa.