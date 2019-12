Road Trip Caradisiac en Volvo - Jour 6 : visite de l'usine Volvo à Göteborg et petit hommage à Saab

En réponse à

Petit "clin d'oeil" au conducteur du XC90...qui a dit : "Le XC90 est plus à l'aise sur l'autoroute que sur la neige, en fin de compte"...?!? En fait, à part un chasse-neige ou une dameuse, quels sont les véhicules "à l'aise sur la neige"...?? De plus, avant le véhicule, ce sont surtout les conducteurs qui ne sont pas à l'aise sur la neige...! Enfin, sur ce genre de terrain, l'on peut mettre des pneus minces en lieu et place de pneus larges... Même sur un XC90... Un véhicule peut être adapté aux conditions du moment...comme son conducteur...