Road Trip Caradisiac - Jour 7 : que valent aujour'hui les Volvo

Après 15 000 kilomètres parcourus avec l'ensemble des Volvo, nous voilà arrivés au terme de la petite aventure de notre road trip dans la ville de Göteborg, berceau de la marque suédoise. En véritables baroudeuses, nos V60, S60, XC40, XC60 et XC90 portent après une semaine de route les stigmates poussiéreux de leurs déambulations sur les terres hostiles nordiques. Mais si la question s'est posée de les nettoyer pour les rendre plus belles sur leur lieu de destination, la réponse a été à l'unanimité de les laisser ainsi naturellement maquillées pour leur dernière pose.

Le reportage vidéo de la journée

Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessus, cette dernière journée a été l'occasion de visiter le musée Volvo, le Volvo Brand Experience et d'essayer trois vieilles autos sur circuit. Comme pour chaque road trip, nous cherchons à mieux comprendre l'histoire d'une marque pour mieux appréhender ses spécificités d'aujourd'hui et ses atouts et faiblesses pour l'avenir.

Nos remerciements à Marc Debord, directeur de la communication France de Volvo, qui nous a aidés avec beaucoup d'efficacité et de bienveillance à organiser notre immersion dans l'univers Volvo à Göteborg, au siège de la marque. L'occasion de rappeler que Caradisiac finance en totalité ses road trip et que nos journalistes écrivent, comme toujours sur Caradisiac, leurs articles en toute indépendance.

Nos journalistes peuvent ainsi tenter, ce qui n'est pas un exercice facile, d'analyser ce qu'est la quintessence de la marque Volvo aujourd'hui. Il en ressort que chacun a, notamment, rappelé l'engagement de la marque depuis longtemps dans le domaine de la sécurité passive et active. Au-delà, notre road trip Volvo a surtout permis de dresser un premier bilan des cinq modèles testés. Vous découvrirez aussi dans la vidéo les premières conclusions d'Alexandre Bataille, de Manuel Cailliot, de Pierre Dejardins, de Pierre-Olivier Marie et d'Olivier Pagès, mais bien sûr, les comptes rendus complets de ces essais longue durée seront publiés prochainement sur Caradisiac.

A lire bientôt sur Caradisiac : des articles détaillés, exclusivement consacrés aux essais longue durée de chaque auto testée.

Quelle est la quintessence de Volvo aujourd'hui ?

Les réponses de nos journalistes

