Road trip Caradisiac en Volvo - Jour 3 : enfin, la Suède !

Le reportage vidéo de la journée

Le parcours de la troisième journée en photos

Du pont de l'Oresund qui a permis à nos cinq voitures de mettre les roues en Suède à Eskjo, situé à 300 kilomètres vers le nord, cette journée a permis à nos essayeurs de tester leur Volvo sur des routes secondaires, parfois verglacées. A priori, bien sûr, ces V60, S60, XC40, XC60 et XC90 sont des autos premium qui peuvent faire face à des conditions de roulage difficiles, d'autant qu'elles étaient toutes équipées de pneus neige. Ce qui n'a pourtant pas empêché Manuel Cailliot de partir en légère dérive avec son XC 90... Comme on le voit sur la vidéo.

Arrêt de notre caravane à Älmhult, la ville où est née la marque suédoise et où se trouve le seul hôtel Ikea au monde.

A lire bientôt sur Caradisiac : des articles détaillés, exclusivement consacrés aux essais longue durée de chaque auto testée.

Les photos du jour

L'anecdote du jour : la visite faite à Zlatan

L'auto et le foot font-ils bon ménage ? Probablement oui tant on peut imaginer que l'un et l'autre passionnent la gent masculine. En tout cas, et sans faire de généralité, il est certain que la plupart des journalistes de Caradisiac apprécie l'auto et le foot.

Pour preuve, le plaisir affiché par la rédaction quand nous nous sommes rendus au pied du stade de Malmöe pour voir la statue de Zlatan Ibrahimovic, une halte de quelques minutes justifiées par l'actualité. En effet, sa statue avait été vandalisée la nuit même de notre arrivée en Suède en raison du rachat par le footballeur d'une partie du club de Stockhölm, l'ennemi juré de Malmöe.

Les cinq modèles de notre test longue durée