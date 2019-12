Road Trip Caradisiac en Volvo - Jour 5 : de Stockholm à Tällberg, l'étape la plus spectaculaire

Cette journée restera dans nos mémoires ! Entre Stockholm et Tällberg, à la frontière du Grand Nord, cette cinquième étape de notre road trip Volvo n'a pas été la plus longue en kilomètres - 300 km- mais l'une des plus longues en temps - cinq heures. Et ce parcours a été très dépaysant lorsque nous sommes arrivés à proximité du Lac Siljan, à Tällberg, ancré sur une petite colline au bord du lac.

Comme à l'occasion de chaque étape, les conducteurs changent de monture et cette fois, c'est Olivier Pagès qui a délaissé sa Volvo XC40 pour emprunter le XC90 de Manuel Cailliot. Bien sûr, l'écart de tarif entre les deux modèles est perceptible et Olivier a listé dans la vidéo ci-dessus les différences majeures entre ces deux Volvo. Pierre Desjardins analyse le comportement de sa Volvo S 60 qui dans ces conditions extrêmes montre certaines limites, même si elle continue de transporter ses passagers en toute sécurité et qu'elle se révèle par ailleurs positivement joueuse sur routes enneigées. Pierre-Olivier Marie, quant à lui, montre comment il est en train de tomber amoureux de la silhouette de son XC60. Manuel Cailliot, comme un pacha dans son XC 90, rappelle pourquoi et comment la Volvo a beaucoup investi dans le domaine de la sécurité. Enfin, Alexandre Bataille décrypte le comportement de son V60. Ce n'est pas une sportive en raison de son empattement, de son train avant un peu feignant, mais elle se défend car elle est définitivement orientée "confort".

Enfin, notons qu'à l'occasion de cette étape, nous avons découvert l'incroyable ville nommée Falun, connue mondialement pour sa célèbre mine, dont on a extrait pendant 200 ans du cuivre, à l'origine de la fameuse couleur "rouge falun" qui recouvre la plupart des maisons en Suède.

