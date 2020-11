Royaume-Uni : supprimer la TVA sur les voitures électriques ?

En réponse à

Stratégie de conquête de marché.

Ca me rappelle l'époque ou j'étais gosse.

Vous vous rappelez des magazines qui vous proposez de construire un objet du style une maquette de voiture : le premier numéro était à 1 euros, puis le second à 1,50 euros, puis le troisième à 2 euros, etc..

Quand tu comprenais que c'était une anarque il était déjà trop tard, tu avais construit une bonne partie de la maquette. A la fin la maquette qui vaut 30 euros sur le marché te revenait à 300 euros.

Bref, il s'agit de la même stratégie. On supprime toutes les taxes pour obliger les gens à transitionner, et quand une masse suffisamment critique aura transitionné et que la possibilité de faire marche arrière ne sera plus qu'un vague fantasme, on assommera le consommateur de taxe. C'est toujours le même piège et sa fonctionne toujours aussi bien.