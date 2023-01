Salon de Bruxelles 2023 - Le Volkswagen ID. Xtreme concept : envie d'évasion !

Volkswagen n'en finit plus de décliner ses modèles ID à toutes les sauces. Pour ceux qui trouveraient le SUV ID.4 trop orienté route, la marque présentera au salon de Bruxelles son concept ID. Xtreme, pour le moins impressionnant.

Au menu : la transmission intégrale de l'ID.4 GTX bien sûr, mais également de gros pneus à crampons chaussant des jantes de 18'', un bouclier redessiné pour augmenter l'angle d'attaque, un pare-buffle, des élargisseurs d'ailes gris mat de 50 mm (réalisés à l'imprimante 3D !), une rampe de LED sur le pavillon, des carters de soubassements et une suspension rehaussée et renforcée. Le caractère belliqueux du bestiau est en outre suggéré par un covering. Hélas, faute d'avoir retaillé le pare-chocs arrière, l'angle de fuite n'est amélioré que par la surélévation de la caisse…

Juste pour le fun…

Bien décidé à grimper aux arbres, le concept VW s'offre également une cure de vitamines. Par rapport à l'ID.4 GTX, le moteur passe ainsi de 299 à 387 ch. La batterie elle, est inchangée, et propose une capacité de 82 kWh. Pas mal, sauf qu'avec une aérodynamique en retrait et des gommes à la résistance au roulement supérieure, cet ID. Xtreme risque de voir son autonomie diminuer de manière significative. D'un autre côté, la vocation de ce SUV n'est pas de tailler la route ni de s'aventurer sur le Paris-Dakar, mais d'emprunter quelques chemins voire de se risquer à quelques franchissements. Techniquement, rien de plus à attendre, ce concept empruntant le châssis d'un prototype de développement et… une batterie déjà utilisée !

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : pas à vendre !

N'attendez pas de version définitive de cet aventurier vert : l'ID. Xtreme a juste pour objectif de conférer une image fun à l'ID.4 dont il dérive. Cela dit, il pourrait bien donner des idées aux accessoiristes de véhicules tout-terrain qui pourraient bien imaginer des suspensions rehaussées et des protections de soubassements pour le SUV électrique allemand. Restera alors à trouver un jeu de roues avec les pneus adéquats. Barouder sans déranger la faune et la flore aurait alors une saveur particulière, non ?