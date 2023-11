Scoop – Audi R8 Scherer : une GT3 pour la route

Optimisation des performances et personnalisation sont les spécialités que la société allemande Scherer Sport qui entretient de très bons rapports avec Audi Sport. Sur le circuit du Nürburgring, Scherer Sport termine la mise au point d’une Audi R8 un peu spéciale, si l’auto reprend le V10 de la R8 de série ainsi que le châssis, les transformations sont nombreuses, car l’auto est proche l’Audi R8 GT3 Evo 2 de compétition.

On peut le voir sur les photos, la météo n’a pas été clémente pour Frank Stippler le pilote de course qui est au volant pour les essais de mise au point de cette Audi R8 spéciale sur le toboggan du Nürburgring. Une Audi R8 qui a comme particularité de voir ses performances rehaussées par l’équipe Scherer Sport et qui dispose aussi d’excroissances aérodynamiques (lame avant surdimensionnée, énorme aileron à l’arrière…) afin de mieux tenir la route et son cap sur ce circuit réputé difficile.

Sur cette Audi R8 Scherer Sport, les freins ont également été modifiés, tout comme les prises d’air qui sont redimensionnées, on découvre également de beaux écrous « compétition » centrés sur des jantes au dessin spécifique. Cette auto sera lancée en 2024 à une petite centaine d’exemplaires, on ne connaît pas encore la puissance de cette R8 spéciale ni son tarif.