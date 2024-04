Scoop - BMW Alpina B3 : second restylage !

Après un premier restylage opéré en 2022, la berline de luxe BMW Alpina B3 va bénéficier d’un nouveau lifting en 2025. Comme tout constructeur qui se respecte, Alpina est tenu d’effectuer de nombreux essais afin de valider grandeur nature les modifications apportées à ses autos. Ainsi, deux prototypes de l’Alpina B3 restylée ont été photographiés en pleine séance de travail sur le circuit allemand du Nürburgring.

Alpina est un préparateur allemand qui est devenu constructeur en 1983, ses autos sont des BMW remaniées, affûtées et encore plus haut de gamme que celles du constructeur munichois. Les deux constructeurs travaillent d’ailleurs en étroite collaboration. C'est donc en toute confiance que la marque à l’hélice s’est décidée à acheter Alpina qui deviendra propriété sa propriété le 31 décembre 2025. Avant cette date, Alpina poursuit son œuvre et la marque s’est décidée à redonner un coup de bistouri à sa berline Alpina B3 qui est basée sur une BMW Série 3. L’Alpina B3 dispose d’un moteur six cylindres en ligne 3.0 biturbo de 495 ch et 730 Nm de couple, elle passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et peut atteindre les 305 km/h sur circuit. Afin de passer toute la puissance sur la route, cette auto n'est disponible qu'équipée une transmisison intégrale.

Pour ce lifting, Alpina se concentre sur la partie avant et arrière du véhicule, ce sont les éléments aérodynamiques des boucliers et spoiler arrière qui sont touchés. Des éléments aérodynamiques qui sont l’une des spécialités d’Alpina, en plus des modifications que ce constructeur apporte sur les motorisations BMW, l’échappement et les châssis (trains roulants, freins, suspensions…) ainsi que la sellerie ou les équipements pour en faire de vraies BMW Alpina. Cette Alpina B3 restylée est disponible en berline et break, la version Touring profite de ce passage sur le Nürburgring pour faire, elle aussi des essais.