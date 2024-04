Scoop – BMW M3 Touring : déjà un restylage !

Tout va trop vite. La nouvelle génération de BMW Série 3 est arrivée en concession en 2018 et a bénéficié d’un restylage en 2022, la BMW M3 berline arrivée en 2020 va elle aussi bénéficier d’un restylage qui devrait être dévoilé cette année, mais le break BMW M3 Touring n’étant disponible en concession qu’à la fin de 2022, on pensait que Bmw attendrait un peu pour lui faire subir le même sort. Il n’en est rien et des prototypes de ce modèle restylé sont d’ores et déjà en essais sur la route et sur circuit.

C’est que BMW veut faire vivre sa Série 3 le plus longtemps possible avant que n’arrive la huitième génération de cette familiale. C’est pourquoi la Série 3 devrait bénéficier d’un nouveau restylage dans le courant de l’été 2024 pour qu’elle puisse ne partir en retraite qu’en 2026. Le break quant à lui attendra 2027 pour prendre des vacances. Les versions M3, les plus sportives de toute la gamme, vont quant à elles aussi bénéficier d’un restylage cette année, ensuite l’actuelle M3 berline prendra sa retraite en 2026 et le break M3 Touring en 2027.

Pour ce restylage de la BMW M3 Touring, BMW ne devrait pas changer grand-chose si l’on en croit les prototypes photographiés. Les changements opérés concerneraient principalement les projecteurs qui seront modifiés avec de nouveaux graphismes intérieurs. La BMW M3 Touring conservera la même calandre avec le double haricot hypertrophié. Rappelons aussi qu’une version BMW M3 CS Touring est en préparation et disposera d’un moteur affichant 550 ch comme celui de la berline M3 CS, cette version vitaminée devrait apparaître en 2025. La motorisation de la BMW M3 Touring restylée devrait être conservée avec le même niveau de puissance 510 ch et 650 Nm de couple.