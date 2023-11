Scoop - Cupra León : moins de Seat et plus de Cupra

Cupra est la petite marque qui monte dans le groupe Volkswagen et si elle dispose de ses propres modèles, certains proviennent directement de chez Seat et cela se voit. C’est le cas de la Cupra León qui existe en version cinq portes et break (Sportstourer). La Cupra León va bénéficier en 2024 d’un beau restylage afin de marquer une vraie différence avec la Seat León.

Malgré le camouflage, on distingue sur la face avant du prototype l’espèce de rostre en bout de capot, ainsi que la prise d’air inférieure disposant de gros croisillons. Le bouclier sera entièrement revu tandis qu'une signature lumineuse composée de trois triangles de chaque côté renforcera l’appartenance à la marque Cupra de cette León. Celle-ci devrait aussi bénéficier de l’arrivée du nouveau moteur 1,5 TSI Evo2 en 150 ch. Ce nouveau bloc se verra également associé avec une motorisation électrique pour la ou les motorisations hybrides rechargeables.

La différenciation sera moins importante à l’arrière du véhicule qui devrait disposer toutefois d’un bandeau lumineux qui pourrait être en forme de « V », la signature lumineuse devrait aussi évoluer tout comme le bouclier. Dans l’habitacle, un nouveau système multimédia devrait faire son apparition, il s’agit de celui de la nouvelle Volkswagen Passat SW qui vient d’être renouvelée.