Scoop – Ferrari 812 Superfast : sa succession se précise

Chez Ferrari, c’est le projet qui répond au nom de code F167. Derrière cette appellation se cache la remplaçante de la Ferrari 812 Superfast. Une Ferrari d’exception qui devrait conserver son moteur V12, mais qui pourrait le voir associé à une microhybridation 48V afin d’être un peu plus vertueux en matière de rejets de CO2. Pour ce qui concerne cylindres et pistons pas de changement en revanche, ce sera toujours un moteur atmosphérique capable d’atteindre les 9 500 tr/mn sur une simple impulsion de l’accélérateur. Il devrait afficher une puissance supérieure à celle de la version Ferrari 812 Competizione qui développe 830 ch.

Pour le nom du modèle comme pour son allure générale, il devrait y avoir du changement avec des projecteurs horizontaux et un capot plus long et plus plat. Les feux arrière pourraient être placés plus haut et afficher un style proche de ceux du SUV Ferrari Purosangue. Il est difficile de se faire une idée plus précise du style de l’auto, le camouflage et les bouts de plastique sous celui-ci sont là pour empêcher de voir parfaitement les courbes du véhicule.

Quoi qu’il en soit, la voiture distille une belle musique comme nous l’ont confirmé les chasseurs de scoop. En plus du V12, elle devrait reprendre le système SSC (Slide Slip Control) de la version 812 Competizione. Ce dispositif permet à l’antipatinage, le différentiel électronique, la suspension à fluide magnéto-rhéologique, le contrôle de freinage et les quatre roues directrices de fonctionner en parfaite harmonie.