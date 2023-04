Scoop – Renault Captur : en route pour un nouveau design

La Renault Clio restylée vous plaît. Ça tombe bien puisque le Renault Captur va utiliser la même recette pour son restylage. C’est en tout cas ce que confirment les photos d’un prototype qui a été débusqué en Espagne et qui confirme la nouvelle architecture des feux de jour (fini les crochets place aux boomerangs). Ce modèle bénéficiera d’une nouvelle calandre et du nouveau logo « Nouvel'R ». Tandis qu’à l’arrière du véhicule, de petites modifications seront effectuées sur les feux et le bouclier.

Peu de changement également en ce qui concerne l’habitacle qui accueillera cependant une évolution du système multimédia Easy Link et de nouvelles selleries. Il n’y a pas de raison que sous le capot on trouve de nouvelles motorisations, il faudra pour cela attendre la mi-2025 et l’entrée en vigueur de la norme Euro 7 pour apercevoir un nouveau 1.2 microhybridé en 48 volts de 140 ch. Cependant, sur ce Renault Captur phase 2 qui sera dévoilé en fin d’année, il y aura sans doute une progression de la puissance du 1.0 TCe en essence comme en GPL. Quant aux versions hybrides (Full Hybrid ou Plug-In) elles auront droit à une batterie un peu plus puissante (10,5 kWh) comme celles qui équipent désormais le Mitsubishi ASX. Un Mitsubshi ASX qui va devenir un peu moins clone du Renault Captur, puisque trop récent il ne bénéficiera pas d’un restylage rapidement.