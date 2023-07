Scoop – Volkswagen Caddy hybride : il ne se cache plus

Chez Volkswagen, les essayeurs pendant l’été se ruent vers l’Espagne. Et c’est dans ce pays qu’un prototype du Volkswagen Caddy a été photographié. Pas de camouflage pour ce modèle qui ne se différencie pas du Caddy actuellement commercialisé par le constructeur allemand. Et pourtant, il y a bien du changement sous le capot de ce modèle. C’est en effet une motorisation hybride rechargeable qui se trouve à l’intérieur du compartiment moteur. D’ailleurs, ce prototype ne s’en cache pas, puisqu’il affiche sur le hayon la dénomination eHybrid et sur l’aile avant côté conducteur, on découvre une trappe de recharge.

Quelle motorisation hybride pour ce modèle ? Telle est la question que l’on se pose et comme ce modèle utilise la plateforme de la Golf on imagine bien qu’il récupère la motorisation 1.4 eHybrid dont dispose la berline compacte. Mais ce pourrait être également la nouvelle motorisation eHybrid avec bloc 1.5 TSI dont va hériter la version restylée de la Golf qui arrive en fin d’année. Celle-ci, dotée d’une batterie plus performante que celle de 10,4 kWh (capacité nette) qui l’équipe actuellement, pourrait permettre à la Golf et aussi au Caddy de dépasser les 50 km d’autonomie électrique.

Quoi qu’il en soit, ce qui est sûr lorsque l’on regarde les photos de l’habitacle de ce prototype du Volkswagen Caddy, c’est qu’il s’équipera en haut de gamme d’un écran d’infodivertissement d’une belle dimension, tel que celui qui va équiper la Golf restylée.