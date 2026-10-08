Selon l'Ademe, vous dépenserez "trois fois moins d’argent" en passant à l’électrique

« Un ménage passant d’un véhicule diesel ancien à un véhicule électrique neuf dépensera trois fois moins, chaque mois. » Le message de l’agence de la transition écologique est clair et encourageant. Les aides à l’achat, les prix à la baisse, le coût moindre de l’énergie et de l’entretien explique cet écart.

En plus de démontrer que le véhicule électrique en France est 2,25 fois moins impactant en termes de carbone que le véhicule hybride, l’ADEME met également le projecteur sur l’aspect économique qu’il représente.

L’offre croissante des voitures électriques permet de réduire les prix, donc l’écart avec les équivalents thermiques. Bertrand-Olivier Ducreux, chef du service Transports et Mobilité, précise : « Aujourd’hui, on a un certain nombre d’études qui montrent que l’écart de prix moyen entre un véhicule électrique et une alternative thermique continue de se réduire. » En 2025, cet écart est passé « sous les 3 000 € pour une compacte (308/C4/Mégane) » se situe « à hauteur de 5 200 € pour une citadine polyvalente (208/C3/R5) ».

Un entretien nettement moins coûteux

En revanche, la différence reste encore marquée pour les urbaines avec « plus de 7 000 € » au profit des thermiques. À noter que les aides à l’achat et leasing social permettent d’estomper ces écarts. Sur ce point, Bertrand-Olivier Ducreux précise : « On se rend compte que la parité du prix d’achat est accessible sur les segments B et C, même si elle n’est pas tout à fait acquise sur le segment A où il reste un écart non négligeable. »

L’autre poste, le plus parlant pour M. Ducreux, n’est autre que le coût à l’usage : « C’est encore plus vrai actuellement avec le prix à la pompe, la recharge est globalement trois fois moins chère que le plein à la pompe. » Ce rapport de trois ne prend pas en compte que des charges à domicile. Ce n’est pas tout puisqu’on « bénéficie d’un entretien qui est à peu près 40 % moins coûteux que pour le thermique. »

Seule ombre au tableau, l’assurance reste plus élevée, de l’ordre de 11 %.