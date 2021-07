Toute l'année, ils conduisent les dernières nouveautés présentées par les constructeurs automobiles sur les routes du monde entier. Et quand ils ne conduisent pas, ils tournent des vidéos et rédigent des articles dans lesquels ils donnent leurs avis sur les qualités et défauts de tel ou tel modèle, pour aider les automobilistes à faire leurs choix en toute connaissance de cause.

dailymotion Série de l'été 4/6 - Podcast - Souvenirs de journalistes-essayeurs

Pierre et Alexandre sont essayeurs chez Caradisiac depuis plusieurs années, et ils ne changeraient de métier pour rien au monde (ou presque).

Dans le cadre de notre série de l'été, nous les avons interviewés sur les coulisses de ce métier qui fait rêver. Quels sont leurs meilleurs souvenirs? Quelle est la vitesse la plus élevées à laquelle ils ont roulé? Quelles sont les pires voitures qu'ils aient jamais conduites? Quelles sont les routes les plus dingues qu'ils ont pu emprunter? Quelles sont leurs relations avec les services de presse des constructeurs? Comment perçoivent-ils la spectaculaire percée de l'électrification? Comment entrer dans le métier?

Vous saurez tout en écoutant cette savoureuse interview audio où perce aussi la complicité de nos deux compères, véritables Dupondt de Caradisiac.