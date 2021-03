Route de nuit - Hergé et les voitures

De Tintin, on retient surtout les aventures, ainsi que les gags provoqués par les Dupondt et le capitaine Haddock, voire le professeur Tournesol. Mais on ignore trop souvent que Georges Rémi, alias Hergé, était un grand amateur de vitesse, de véhicules en général et de voitures en particulier. Lui-même a possédé à une époque une Lancia Astura dont il aimait à briquer les chromes quand il se sentait déprimé. Car Hergé, très anxieux, avait souvent le moral dans les chaussettes. Cela ne l’empêchait pas de savoir transcrire avec talent le mouvement, que ce soit dans l’agencement des images ou leur contenu.

On le voit avec une acuité particulière quand les autos sont mises en scène. On se rappelle par exemple ce gag dans Tintin au pays de l’or noir où, à la poursuite du Docteur Müller dans sa Buick Roadmaster, le reporter à houppe et le capitaine Haddock dépassent à bord de la Lancia Aprilia de l’émir Ben Kalish Ezab les Dupondt en Jeep, à vitesse telle que l’un de ceux-ci se croit arrêté et descend en marche… Tintin et Haddock rattraperont aisément Müller, qui avait enlevé Abdallah, le fils extrêmement capricieux et facétieux de l’émir. L’horrible bambin provoque un accident en répandant du poil à gratter dans le cou de son ravisseur, et conclut en s’exclamant devant l’épave fumante de la Buick : « chic, on a eu un bel accident. »

Autre situation très cocasse, dans l’Affaire Tournesol, Tintin et Haddock sont pris en stop par Cartoffoli, un Italien féru de vitesse qui conduit une Lancia (encore), en l’occurrence un superbe coupé Aurelia B20. Un cliquetis retentit alors que la voiture file à une vitesse démente, provoquant par ailleurs un pataquès hilarant dans un marché. « Ma, qu’est-ce que c’est ? Oune soupape ? Oune pistone ? » Non, c’était le capitaine qui claquait des dents, après avoir pesté contre les auto-stoppeurs…

Dans cet album, il est une autre voiture qui joue un rôle important : la Citroën 15-6. D’abord, un premier exemplaire piloté par des espions Bordures, fait une queue de poisson au taxi Simca Aronde emmenant le Tintin et la capitaine, et celle-ci tombe dans le lac de Genève. On reverra la Citroën une après l’explosion de la maison du professeur Topolino, puis elle causera la panique du capitaine qui plongera dans une marre en espérant lui échapper. Cette fois, il s’agissait d’un autre exemplaire, conduit par un monsieur à grosses lunettes qui avait cru – à juste raison – avoir vu des stoppeurs.

Pour sa part, Tournesol a été enlevé puis transporté dans une Chrysler Windsor 1956, caché dans sa banquette arrière spécialement aménagée. L’américaine effectuera une manœuvre très adroite pour éviter l’hélicoptère posé sur la route par Tintin…

On ne pourra pas citer tous les épisodes automobiles du reporter en pantalons de golf, mais on peut s’attarder sur la 2CV des Dupondt. Dans Les Bijoux de la Castafiore, elle percute un camion de télévision, devant l’escalier du château du capitaine. Elle a une drôle d’allure, cette 2CV, avec ses feux sur les ailes arrière. En réalité, il s’agit d’un exemplaire belge, fabriqué dans l’usine de Forest, donc arborant une configuration inconnue en France…

Les passionnés pourront profiter du confinement pour relire les albums et repérer ces nombreuses autos, pas toutes réalistes mais si bien mises en scène par Hergé.