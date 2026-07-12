Pour la marque tchèque qui accueille au sein de son catalogue de plus en plus de modèles électriques, la fin des modèles thermiques n’est pas encore à l’ordre du jour. Ainsi le grand SUV familial à sept places, le Skoda Kodiaq est un modèle qui a encore quelques années devant lui. Pour lui permettre de poursuivre sa carrière, Skoda lui offre un restylage.

Les essais de ce modèle Skoda Kodiaq restylé se passent en ce moment dans les montagnes du côté de l’Autriche. Avec plusieurs prototypes dont l’un d’entre eux est équipé d’une lourde remorque. Ces prototypes fortement camouflés ont été surpris par nos chasseurs de scoop, qui nous fournissent en plus des photos, quelques détails sur le prochain restylage.

Des nouveautés électriques et des restylages pour les thermiques

Pour la marque tchèque Skoda, l’actualité est double avec l’arrivée en concession du SUV citadin électrique Epiq et la découverte d’un tout nouveau SUV électrique de grande taille. Il s’agit du Skoda Peaq qui pourra transporter jusqu’à sept personnes. Si le Skoda Peaq est la star du moment, il ne faut pas oublier les modèles thermiques qui l’ont précédé. Et tout particulièrement le Skoda Kodiaq qui tout comme lui peut transporter jusqu’à sept personnes. Un modèle qui pourrait souffrir de l’arrivée du Peaq électrique, plus moderne et plus dans l’air du temps. Pour donner un petit coup de jeune à son SUV Kodiaq, Skoda va le faire bénéficier d’un beau restylage qui va lui permettre de poursuivre, dans de bonnes conditions, la suite de sa carrière commerciale.

Style « Modern Solid » revisité pour le Skoda Kodiaq

Le Skoda Kodiaq devrait ainsi se mettre au goût du jour en adoptant en partie le nouveau langage stylistique « Modern Solid ». En reprenant ce nouveau langage stylistique, le Skoda Kodiaq restylé ne va pas ressembler pour autant au Skoda Peaq, cependant la face avant, de ce modèle lifté, arborera une calandre redessinée ainsi qu’un nouveau dessin des prises d’air. Les projecteurs comme le bouclier feront également l’objet de légères modifications. À l’arrière, le Kodiaq devrait bénéficier de légères modifications qui devraient concerner le style intérieur des feux et le bas du bouclier. À bord, ce modèle devrait bénéficier d’une mise à jour de la partie logicielle, tandis que de nouvelles aides à la conduite pourraient apparaître en série. Du côté du compartiment moteur, le Skoda Kodiaq devrait conserver son offre actuelle, elle se compose des motorisations 1.5 TSI MHEV de 150 ch, 1.5 TSI PHEV de 204 ch, 2.0 TSI de 265 ch (pour la version RS), 2.0 TDI de 150 et 193 ch.