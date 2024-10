Ça se confirme, Skoda prépare une version RS de son SUV Skoda Kodiaq !

Le grand SUV Skoda Kodiaq s’adresse avant tout aux chargés de famille qui ont besoin de disposer d’un véhicule spacieux pour y loger toute sa famille. Mais ce n’est pas pour cela que l’on s’interdit d’avoir une conduite un peu plus dynamique, surtout si l’on est seul au volant. C’est pourquoi Skoda va renforcer les performances de son modèle en développant une version RS, comme il l'avait fait précédemment avec l'ancienne génération.

Photographié sur le Nürburgring, le nouveau Skoda Kodiaq RS essaye de passer inaperçu avec un discret camouflage. Mais nos chasseurs de scoop ont l’œil et ont pu apercevoir quelques détails qui prouvent que l’on est bien en présence de la version RS qui chapeautera bientôt la gamme du Skoda Kodiaq. Cette nouveauté automobile devrait en effet être présentée dans le courant de l’année 2025.

Des détails révélateurs

Les quelques détails qui montrent que l’on est en présence d’une version RS sont les suivants : les prises d’air modifiées à l’avant, les boucliers plus sportifs et agressifs, la double sortie d'échappement, enfin le logo RS ornant les appuie-tête est recouvert d’un adhésif noir. Ainsi modifié, le SUV Skoda Kodiaq RS affichera une allure plus sportive, mais c’est surtout avec sa motorisation performante et ses réglages de trains roulants spécifiques qu’il devrait être plus dynamique.

Moteurs : une offre limitée pour le Kodiaq

Pour le moment le Skoda Kodiaq est proposé en France en deux versions, cinq ou sept places. La version cinq places dispose d’une offre de motorisation de quatre blocs. Elle se compose de deux diesels 2.0 TDI de 150 ch 193 ch, d’un bloc essence 1.5 TSI Hybrid de 150 ch et d’une motorisation hybride rechargeable de 204 ch. Cette dernière motorisation n’est pas disponible sur la version sept places. Il faut noter que bien qu’il reprenne la même base technique que son cousin Volkswagen Tiguan, le Kodiaq n’a pas droit à la motorisation hybride rechargeable de 272 ch, ni au moteur d’entrée de gamme 1.5 eTSI de 131 ch.

Moteur 2.0 TSI et transmission intégrale au menu

Pour la version RS du Skoda Kodiaq, la marque tchèque devrait changer son approche par rapport à la précédente génération de Kodiaq RS, qui disposait d’un diesel de 240 ch, et va implanter sous le capot le moteur essence 2.0 TSI de la Skoda Octavia RS. Il développe 265 ch et serait associé à une boîte DSG à 7 rapports. Il semble que ce SUV disposera (comme la précédente génération) de quatre roues motrices. Une transmission intégrale qui se chargera d’exploiter au mieux toute la puissance disponible. Ainsi équipé, le Skoda Kodiaq RS intégrera la grande famille RS du constructeur tchèque qui se compose aujourd’hui des SUV électriques Enyaq et Enyaq Coupé et de l'Octavia restylée (en berline et en break).