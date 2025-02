Skoda Kodiaq iV, un gros tchèque à signer

En bref SUV familial

Hyvride rechargeable

À partir de 52 520 €

La nouvelle génération de Skoda Kodiaq reprend quasiment à l’identique le concept de son devancier. A savoir privilégier, les volumes, les aspects pratiques et la polyvalence. Désormais établi sur la plateforme MQB Evo, comme la dernière berline Superb, le SUV familial gagne 6 cm pour désormais atteindre 4,75 m de long, ce qui en fait l’un des plus imposants de sa catégorie aux côtés du Kia Sorento.

Cette plateforme lui permet de recevoir, pour la première fois, une motorisation hybride rechargeable. En l’occurrence, celle conçue par le groupe Volkswagen. Cette dernière se compose d’une 4 cylindres essence 1.5 suralimenté et d’un moteur électrique installé dans la boîte de vitesses. L’ensemble délivre une puissance cumulée de 204 ch aux roues avant et assure une autonomie mixte de 120 km, selon le cycle WLTP.

Un score que nous pu approcher durant notre essai. Le Kodiaq hybride, paramétré par défaut en tout électrique, passe en hybride après épuisement des batteries ou alors en le paramétrant via l’écran tactile. Dans ces conditions nous avons parcouru 105 km avant d'épuiser les batteries. Un score qui permet de réaliser une semaine de trajet domicile/travail en une charge, si l’on en croit la distance quotidienne moyenne de 13,9 km (INSEE) parcourue par les Français pour se rendre au travail.

Un temps de charge de 3h30 sur une Wallbox

Cette autonomie confortable pour un hybride rechargeable est assurée par une batterie de grosse capacité (19,7 kWh). Cette dernière peut être rechargée en 2h30 sur une prise de 11 kW, ou en 25 minutes (de 10 à 80 %) sur une borne rapide grâce à une puissance de 50 kW, ce que peut d’hybrides rechargeables proposent. Notez que dans la majorité des cas, autrement dit sur une Wallbox (7,4 kW). Pour notre part nous avons réalisé une charge complète de 0 à 100% sur une wallbox de 7,4 kW en 3h30. Sur une prise domestique, ce temps sera quasiment doublé.



Pour utiliser le mode hybride, il conviendra de l'activer au démarrage via l'écran tactile. Alors, les accélérations et les relances sont vigoureuses pour un véhicule avoisinant les 2 tonnes. Les montées en régime à pleine charge ne sont pas des plus agréables, en raison du moteur thermique qui s’emballe. Il est préférable d’évoluer sur le couple pour apprécier la conduite du tchèque. De plus, le passage entre les différentes énergies est quasi imperceptible, et la transmission (DSG6) se fait totalement oublier. En mode hybride la consommation reste contenu aux alentours des 4,2 l/100 km, en usage mixte. En revanche, une fois la batterie à plat, le 1.5 de 150 ch assure seul la propulsion (l’électrique agit encore mais uniquement à basse vitesse, comme en ville). Sur routes secondaires ou autoroute, le TSi manque alors de coffre, sans que cela ne soit rédhibitoire, mais il devient plus sonore à haut régime et plus gourmand. La consommation moyenne en carburant grimpe à 7,6 l/100 Km.

Ses prestations ne sont pas à remettre en question, toutefois l’agrément ne sera pas au rendez vous si vous abordez un relief avec 5 occupants et des bagages à bord, car notez que le Kodiaq hybride rechargeable est uniquement disponible en 5 places, à l’inverse de certains concurrent comme le Kia Sorento. L’implantation des batteries empêche la mise en place de deux sièges supplémentaires. Le volume de coffre est également amputé d’une bonne centaine de litres comparé au Kodiaq essence (hybride 48v) ou diesel. Rassurez-vous, le volume de base reste généreux et parfaitement adapté à un usage familial (745 litres) avec une large et importante surface de chargement. Un logement sous plancher est d’ailleurs présent pour ranger les câbles de recharge.

Le nouveau Kodiaq conserve ses qualités d’hôtes. Lorsque l’on s’installe sur la deuxième rangée de sièges, on est surpris de l’habitabilité gigantesque, en largeur, en hauteur mais surtout en longueur aux jambes. La modularité s’avère soignée : on peut incliner le dossier ou le rabattre en trois parties (40/20/40), faire coulisser la banquette (2/3-1/3), même si on note que la place centrale est moins large que les autres. Les sièges peuvent se rabattre aussi depuis le coffre via une tirette pour obtenir un plancher plat. Le volume est alors similaire à celui d’un utilitaire (1 945 litres).

A l’avant, cette version Sportline reçoit des sièges à la sellerie valorisante et équipé d’une longueur d’assise réglable, très agréable sur long trajet. Devant soi, le tableau redessiné regorge de rangements avec notamment deux boîtes à gants face au passage et un logement pour deux téléphones (avec chargeur à induction), un double porte-gobelets et un rangement sous accoudoir. L’écran XXL du système multimédia (13 pouces) est réactif mais réclame un temps d’adaptation.

Des tarifs en forte augmentation

Il est possible de personnaliser la disposition et de créer plusieurs raccourcis sur la partie haute pour désactiver facilement les aides les plus intrusives par exemple. Skoda a conservé des commandes de confort physiques. Les boutons circulaires peuvent commander plusieurs fonctions en pressante dessus.

Le moteur diesel, 2.0 TDi 150, plus coupleux et sobre en consommation est davantage adapté à ce genre de véhicule familial lourd, destiné à avaler les kilomètres. Toutefois, il est pénalisé en France par le double malus (CO2 entre 1386 et 4 026 € : selon finition/poids : entre 1330 et 3110 €). C’est ici que la motorisation hybride rechargeable intervient car elle est uniquement affectée par le malus au poids (avec un abattement de 200 kg du à son statut). La version la plus lourde sera tout de même pénalisée par un malus de 2 600 €. Les professionnels eux apprécieront la faible taxe annuelle sur les émissions de CO2. Il faudra donc réaliser un calcul en fonction de votre usage, car le Kodiaq iV est facturé au prix fort avec un prix de départ de 52 520 €. Vous pourrez l’amortir si vous alignez les kilomètres en électrique. A savoir les trajets domicile/travail. De manière générale, le Kodiaq subit une grosse inflation par rapport à son devancier tout comme l'ensemble de la concurrence. Les nouveau Hyundai Santa Fe et Volkswagen Tayron, débutent aux alentours 60 000 € !



La conduite de ce mastodonte s’avère assez aisée en ville. La visibilité est bonne et le diamètre de braquage est plutôt court, ce qui facilite également le stationnement. Sur route, le Kodiaq privilégie le confort notamment cette version chaussée de pneus à flancs larges. L’amortissement est souple et l’insonorisation est de grande qualité. Sur autoroute, les bruits d’air et de roulement sont bien maîtrisés. Sur route secondaire oubliez toute notion de dynamisme. Le châssis est prévenant et bien équilibré mais le train avant est un peu flémard et le freinage associant la régénération peut troubler la première fois. Mieux vaut apprécier le confort de la suspension, qui ne se solde pas par des mouvements de caisse excessifs.