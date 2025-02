Skoda Kodiaq iV, un gros tchèque à signer

La concurrence : hybride, rechargeable, 5 ou 7 places

Le Skoda Kodiaq iV fait face à plusieurs concurrents et notamment son cousin allemand le Volkswagen Tayron, utilisant la même architecture hybride, mais facturé à des tarifs encore élevés. Le Peugeot 5008, exclusivement disponible en 7 est facturé 50 000 € avec la motorisation hybride rechargeable de 195 ch (disponible à partir de mars 2025). Le Français est uniquement disponible en deux roues motrices, tout comme son compatriote, le Renault Espace. Le SUV de Renault, vendu à des tarifs un peu plus attractifs, mise en revanche sur une motorisation hybride auto-rechargeable. Enfin, n’oublions pas le Nissan X-Trail, disponible également en 4 roues motrices mais équipé d’un moteur hybride auto-rechargeable assez original. Les deux plus proches concurrents du Kodiaq iV sont au final coréens. Il s'agit des Kia Sorento et Hyundai Santa Fe. Deux SUV familiaux hybride rechargeables mais disponibles en 7 places.

A retenir : sous conditions

Le Kodiaq reçoit pour la première fois de son existence une motorisation hybride rechargeable. Le SUV doit faire quelques concessions pour l'occasion à savoir faire l'impasse sur deux places additionnelles et proposer un volume de coffre moins important. Toutefois, il conserve son volume de réservoir à carburant généreux, sa bonne modularité et son espace intérieur XXL. Le nouveau Kodiaq est un bon véhicule familial, confortable et de qualité. En France, cette version hybride rechargeable parvient tant bien que mal à échapper à la fiscalité. Elle conviendra davantage aux professionnels en raison de ses faibles émissions de CO2. Pour les particuliers, il faudra impérativement accumuler les kilomètres en tout électrique pour amortir cet achat coûteux, sinon il reste les motorisations diesel et essence micro-hybridée, tout aussi recommandables.

Caradisiac a aimé

Les volumes intérieurs XXL

La qualité de présentation

Le confort général

Les nombreux rangements

La modularité

L'autonomie en tout électrique

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs élevés

Le paramétrage par défaut en 100% électrique

Le freinage régénératif destabilisant

L'impossilité d'avoir 7 places