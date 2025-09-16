Skoda au salon de Lyon : presque toute la gamme, le Elroq RS et un concept

La marque tchèque fait étalage de bons résultats en ce moment, avec + 18,8 % en France depuis le début de l'année, dans un marché qui fait - 7,14 %. Et au niveau européen, la marque progresse de 8,1 % sur le premier semestre 2025, dans un marché en repli de 0,9 %. Belle performance.

Est-ce cette grande forme qui encourage Skoda à présenter de nombreux modèles au salon de Lyon ? Car elle montrera au public la presque totalité de sa gamme. De la (pas si) petite Fabia jusqu'à la Superb, en passant par les berlines Octavia ou grand SUV Kodiaq.

La Fabia

La citadine polyvalente est la meilleure vente française de la marque. Elle affiche des mensurations au-dessus de la moyenne dans la catégorie (4,10 m de long) mais en contrepartie, une habitabilité record, et un volume de coffre que lui envient certaines berlines compactes (380 litres !).

Malgré le fait que ce soit l'entrée de gamme aujourd'hui, depuis la disparition de la Citigo, elle ne se prive d'aucun aspect pratique cher à la marque : raclette à givre dans la trappe à essence, parapluie dans la portière, protection de seuil de coffre, bec de remplissage du liquide lave-glace, etc.

Motorisée uniquement par des moteurs essence 100 % thermiques, qui vont de 65 ch pour le 1.0 3 cylindres MPI, à 150 ch pour le 1.5 TSI 4 cylindres turbo, elle offre tout de même une grande variété de choix et de finitions, entre 18 170 € et 30 730 €.

Le Kamiq est en quelque sorte la version SUV de la citadine Fabia, basé sur la même plateforme MQB A0 du groupe Volkswagen. Ce concurrent des Renault Captur, Peugeot 2008 ou autre Ford Puma et Volkswagen T-Roc reste assez compact (4,24 m) et limité en volume de coffre (363 litres, mais 1 395 litres banquette rabattue, ce qui est plus conforme à la catégorie).

Son look est assez classique, tout en intégrant les éléments distinctifs de la marque à l'époque de sa sortie (optiques à double étage, signatures lumineuses, lignes tendues et arêtes saillantes). Il a été bonifié au restylage de début 2024. Et ses aspects pratiques sont calqués sur ceux de la Fabia, avec les mêmes astuces "simply clever" à la clé.

Contrairement à la citadine, il ne propose pas les moteurs les moins puissants et n'opte que pour les 1.0 et 1.5 turbocompressés, qui développent entre 95 et 150 ch. Du coup le prix de base est bien plus élevé, avec 25 780 €. Et il culmine à 37 730 €. Plus vraiment abordable...

Elle est plus que discrète cette compacte, sur notre marché. Et même son restylage de début 2024 n'a pas réussi à relancer ses ventes, du moins en France, car en Europe, ses ventes sont correctes. Il faut dire que son image de marque n'égale pas celle de la Golf, ou même de la Seat/Cupra Leon. La cause est peut-être qu'elle repose sur une plateforme de citadine, la MQB A0 qui sert aussi à la Fabia.

Du coup, elle ne peut proposer les équipements technologiques de pointe, ou les moteurs micro-hybrides ou hybrides rechargeables proposés par ses concurrentes bien que cousines du groupe, qui sont sur base MQB Evo. Les moteurs se bornent donc à des 3 et 4 cylindres turbo purement thermiques, ceux utilisés par la Fabia et le Kamiq, à savoir le 3 cylindres 1.0 de 95 ou 116 ch, et le 4 cylindres 1.5 de 150 ch.

Cela dit, et heureusement, les tarifs de la Scala sont un peu plus doux : à partir de 26 770 € pour la 1.0 95 ch Active, et jusqu'à 38 970 € pour la 1.5 TSI 150 Monte Carlo DSG7, soit environ 5 000 € de moins qu'une Golf...

Le Elroq RS

Le Elroq est le dernier SUV compact de la marque, et est 100 % électrique. Il repose sur la plateforme MEB du groupe VW, qui sert aussi de base par exemple au grand frère Enyaq, mais aussi aux Volkswagen ID.4 et ID.5.

Il propose du coup les mêmes couples moteur/batterie, à savoir 170 ch/55 kWh (bruts), 204 ch/63 kWh, 286 ch/82 kWh, et même 340 ch/84 kWh pour la toute dernière version RS, la plus sportive, qui est celle qui sera présentée en première française sur le stand à Lyon. Les autonomies sont comprises entre 371 km et 540 km WLTP en mixte. Les performances de cette version RS sont consistantes, avec un 0 à 100 en 5,4 s.

Pour ce qui est du look, le Elroq fait dans le classique, comme d'habitude chez Skoda, mais pas désagréable. La nouvelle calandre "Teck Deck" noire laquée intègre la signature lumineuse et les clignotants, tandis que le second étage inférieur se compose des feux de croisement et de route. Le profil et la poupe sont sans originalité mais sans faute de goût. Et les 4,48 m de long le placent en concurrence frontale avec les Renault Scénic e-Tech (4,47 m) et Peugeot E-3008 (4,54 m).

L'habitacle reprend le dessin du grand frère Enyaq, avec de beaux matériaux, une ergonomie correcte, un bel écran de 13 pouces mais une ambiance un peu triste. L'habitabilité et les aspects pratiques sont comme à l'habitude au-dessus de la moyenne.

Les prix vont de 33 430 € à 50 380 € pour la version RS exposée.

L'Octavia est un best-seller en Europe. Et c'est l'archétype de la berline familiale pratique, qui fait tout bien, et qui reste abordable. L'achat malin en quelque sorte, face à une Volkswagen Passat qui n'existe plus qu'en break, et au sein d'une catégorie des berlines familiales qui se déplume, sauf chez les marques premium bien plus chères !

Sur le stand de la marque à Lyon sera présente la version la plus énervée de cette habituellement sage berline : la RS. Forte d'un 4 cylindres 2.0 turbo de 265 ch, qui abat le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes, et qui atteint 250 km/h en vitesse de pointe, elle peut en remontrer à bien des concurrentes plus exubérantes, d'autant que le châssis est adapté aux performances.

Elle n'en oublie pas pour autant les aspects pratiques, avec une belle habitabilité et un volume de coffre de 600 litres en berline, et de 640 litres en break, ce qui est bien au-delà des concurrentes.

Les tarifs commencent à piquer pour cette version RS, soit 48 220 € en berline et 49 360 € pour le break, hors malus.

Le Kodiaq

C'est le plus gros des SUV de la marque, avec ses 4,75 m, jusqu'à 845 litres de coffre et la possibilité d'embarquer 7 personnes à bord. Cette deuxième génération, présentée fin 2023 et commercialisé début 2024, affirme un look plus statutaire avec une calandre agrandie et un regard à double étage comme le reste de la gamme.

L'habitacle est modernisé, même s'il reprend le design en X de la précédente génération, et sa qualité de réalisation, sauf petits détails, reste de très bonne tenue, tandis que l'ergonomie se maintient à un très bon niveau, en particulier grâce aux commandes rotatives mi-physiques, mi-numériques "smart dials".

Il propose désormais des versions micro-hybrides (1.5 150 ch hybrid), et hybrides rechargeables (1.5 TSI 204 ch PHEV), mais pas de 100 % électrique pour lui encore. Les moteurs diesels sont également toujours disponibles (2.0 TDI 150 et 193 ch). Il existe même en version "sportive" RS 2.0 265 ch.

Les tarifs sont compris entre 46 820 € et 64 420 €.

La Superb

On termine enfin par la Superb, la routière de la gamme, qui continue de bien se vendre, non pas en France, mais au niveau européen, aussi bien en break "Combi" qu'en berline, cette dernière étant celle présentée sur le stand.

Elle essaie de résister à l'assaut des SUV dans cette catégorie des gros véhicules habitables, en se focalisant sur les aspects pratiques, les astuces "simply clever", une qualité de présentation et de finition remarquable, mais surtout, un rapport prix/prestations de haute volée.

La Superb accueille ses passagers avec beaucoup d'espace à l'arrière (presque trop), les bagages avec une soute géante de 645 litres en berline (et 690 litres en Combi). Elle propose un équipement complet avec feux matrix LED, amortissement piloté, conduite autonome de niveau 2, sièges chauffants et massants, écran central 13 pouces, sono Canton, etc.

Et sous le capot, si les cavaleries restent modestes, on a le choix entre thermique micro-hybride 1.5 TSI 150 MHEV, hybride rechargeable 1.5 TSI 204 ch PHEV, et diesel 2.0 TDI 150 4x2 ou 190 4x4, une proposition assez rare dans la catégorie.

Les tarifs débutent à 47 020 € pour culminer à 61 710 €.