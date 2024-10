Le nouveau Skoda Kodiaq RS risque de coûter une fortune en France

Comme l’ancienne mouture, le très récent Skoda Kodiaq de seconde génération possède désormais une version sportive. En l’occurrence, une version équipée du même groupe motopropulseur que la Volkswagen Golf GTI restylée de la huitième génération, dont le petit quatre cylindres était passé à 265 chevaux et 400 Nm de couple.

Le grand SUV à sept places de la marque tchèque revendique lui aussi ces chiffres-là sous le capot, mais avec une transmission intégrale au lieu de la simple traction de la sportive compacte allemande (et toujours une boîte automatique à double embrayage). Une configuration 265 chevaux / 4x4 qu’on trouve également sur les Cupra Terramar et Formentor et sur le Volkswagen Tiguan, mais pas sur notre marché.

Côté style, l’engin devient logiquement plus « sportif » avec des boucliers spécifiques, mais aussi des jantes uniques et un habitacle configuré dans le même esprit. Skoda annonce un 0 à 100 km/h expédié en 6,3 secondes et une vitesse de pointe de 232 km/h.

Pas en France à cause du malus ?

On ne connaît pas encore le prix français de ce nouveau Kodiaq RS et on ignore même s’il sera commercialisé chez nous : sachant qu’il subira inévitablement un grammage CO2 très supérieur à celui de l’Octavia RS actuelle (153 g/km pour la berline), il risque d’être lourdement pénalisé par le malus écologique dans notre pays. Rappelons tout de même que la version « 2025 » de ce malus écologique, contenue dans le projet de loi de finance du gouvernement, vient d’être rejetée par les députés.