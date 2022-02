Skoda Octavia 4 VS VW Passat 8 : quel est le meilleur choix en occasion récente ?

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ou sortiraient d'une hibernation prolongée, Skoda et Volkswagen font partie du même groupe (Volkswagen AG) depuis 1991 et le rachat de la marque tchèque par l'allemande. Et depuis cette date, les Skoda ont bénéficié du partage des organes mécaniques avec les Volkswagen et même les Audi. Souvent avec un peu de retard, par le passé, cependant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et la Skoda Octavia, la berline de la gamme, repose sur la même génération de plateforme, et utilise les mêmes technologies, les plus modernes, que sa cousine technique la Passat.

Pourtant, dans l'imaginaire des automobilistes, la Passat reste une auto plutôt haut de gamme à la solide image de marque, tandis que l'Octavia est une voiture des "pays de l'Est", aux prestations au rabais.

En tant que journalistes automobiles, nous savons que rien n'est plus faux aujourd'hui. L'Octavia a rattrapé la Passat, au point de lui faire de l'ombre. En France par exemple, il s'en est vendu en 2021 5 940 exemplaires, quand seulement 2 680 Passat trouvaient preneur.

En occasion, c'est cependant l'inverse. Et justement, la question se pose : laquelle choisir en seconde main ? Puisque les dessous sont les mêmes ! En matière de qualité de finition, de contenu technologique, de motorisations, et bien sûr, de prix, laquelle est la plus intéressante ?

Parce que si l'Octavia fait aussi bien pour moins cher, pourquoi opter pour une Passat ? Mais est-ce bien le cas, ou la Passat a-t-elle tout de même encore une longueur d'avance ?

En matière de look, et même si c'est éminemment subjectif, on est tentés de renvoyer les deux autos dos à dos. L'une comme l'autre fait preuve d'un style très classique, sans ostentation, et assez passe-partout. La tchèque a cependant l'avantage d'un hayon, plus pratique à l'usage, quand l'allemande est dotée d'une malle de coffre. Les deux proposent une carrosserie break, égalité sur ce point.

À l’intérieur, là encore, pas d'excentricités, ni pour l'une, ni pour l'autre. Mais l'Octavia présente un dessin peut-être un peu plus moderne que la Passat, sortie plusieurs années auparavant.

Les prix : l'Octavia est-elle vraiment moins chère ?

Pour le savoir, nous avons comparé les annonces sur les sites les plus connus, en l'occurrence La Centrale et le bon coin. Nous avons bien sûr sélectionné des modèles équivalents, en termes de motorisation et de finition. Nous sommes remontés à des modèles de 2020 (fin 2020 pour la Skoda), mais pas plus loin, car la dernière génération d'Octavia date de fin 2020.

Ainsi, parmi les très rares modèles essence, nous avons choisi un modèle 1.5 TSI 150 ch. Du côté de l'Octavia, les prix démarrent, parfois pour un modèle "0 km", à moins de 25 000 € en finition haute Style, et en moyenne, c'est 28 000 €, soit - 12 %. L'équivalent Passat est une finition haute Elegance ou R-Line par exemple, qu'on ne trouve pas à moins de 30 000 € ! Et certains exemplaires flirtent avec les 40 000 €, quand ce sont aussi des "occasions 0 km". En moyenne, c'est 35 000 €. soit 7 000 € de plus. Mais en décote, c'est - 22 %. La Volkswagen décote donc plus.

En diesel TDI 116 ch (Octavia) ou 120 ch (Passat), les écarts sont aussi importants. Ainsi, la tchèque se trouve en finition Ambition à partir de 23 500/24 000 €, et en moyenne à 25 000 €, soit - 22 %. Une Passat ressort, en finition Confortline ou Business, à partir de 24 500 €, mais en moyenne plutôt à 27 000 €. Soit 2 000 € de plus. Mais la décote est de - 28 %.

Et pour un modèle TDI 150 ch cœur de gamme, on prend une Octavia 2.0 TDI 150 Style, et une Passat 2.0 TDI 150 Business, presque la seule qu'on trouve sur le marché. La première se trouve à partir de 26 000 € globalement, et en moyenne 30 000 €, la seconde débute à 25 000 € mais plutôt 31 000 € en moyenne, ce qui représente respectivement - 22,5 % et - 28 %. Encore une fois la Passat décote plus que l'Octavia, dans de grandes proportions en plus...

Le verdict est donc mitigé. Oui, on trouve l'Octavia moins chère que la Passat. Mais c'est surtout à cause de prix de départ moins élevés. Car la Passat, si elle reste plus onéreuse, décote en réalité bien plus. Pour la revente, on peut en déduire que quelques années plus tard, ce sera plus avantageux d'avoir acquis une Octavia.

La qualité de fabrication/finition : une Passat supérieure ?

Auréolée d'une image de qualité de fabrication remarquable, la marque Volkswagen possède toujours une bonne image sur ce point. Et il est tout à fait exact que la Passat est très bien construite, utilise des matériaux de belle qualité, des placages en matériaux nobles. Et les assemblages sont rigoureux. C'est très sérieux.

Mais elle a en face d'elle désormais une quatrième génération d'Octavia qui a réalisé d'énormes progrès en la matière !

Aujourd'hui, le dessin moderne, les matériaux utilisés, les assemblages au cordeau impressionnent. On n'est pas (encore) au niveau d'Audi, mais c'est tout à fait comparable à ce que propose Volkswagen.

Verdict : matériaux moussés sur tout ce qui est visible et touchable pour les deux, dessin classique mais agréable et un peu plus moderne dans l'Octavia, placages plus variés dans la Passat. Et il ne faut pas oublier les astuces plus nombreuses dans la Skoda. Aller, au final, on donne une égalité. Ce qui revient presque à une victoire pour la Skoda, vu d'où elle vient.

Les équipements : Skoda toujours en retard ?

Clairement, non. Le temps où les Skoda ne bénéficiaient qu'avec un temps de retard des dernières technologies du groupe Volkswagen est révolu. Ainsi, selon les niveaux d'équipement, l'Octavia 4 peut se doter des phares Matrix LED, de l'instrumentation 100 % numérique virtual cockpit, d'une conduite autonome de niveau 2, d'un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, qui anticipe les changements de vitesse en se couplant au GPS et à la topographie des lieux. Elle peut aussi se doter d'un affichage tête haute, d'un hayon électrique, de la compatibilité Apple Car Play et Android Auto (sans fil), des sièges chauffants, des alertes de véhicule dans l'angle mort, de somnolence, d'obstacle en ville avec freinage auto, du parking automatique, des feux arrière LED avec clignotants à défilement, de la reconnaissance des panneaux, etc, etc.

C'est bien simple, elle reprend toute la dotation de la... Passat, qui ne fait pas mieux niveau technologique.

Verdict : égalité

Les moteurs : qui offre le plus de choix ?

Eh bien, cette fois-ci, c'est clairement la Skoda qui offre le plus de choix. En essence, elle débute avec un 1.0 TSI 110 ch qui est proposé aussi en version micro-hybride. Elle est disponible ensuite en 1.5 TGI qui fonctionne au GNV (gaz naturel), en 1.5 TSI 150 qui existe aussi en version micro-hybride, en 2.0 TSI 190 ch, et enfin en version hybride rechargeable 1.4 TSI PHEV 204 ch. La Passat, elle, fait l'impasse sur le 1.0 TSI 110 et sur le 1.5 TSI 150 micro-hybride. Mais existe aussi en GTE hybride rechargeable.

En diesel, la tchèque dispose du 2.0 TDI en version 116 ch, 150 ch, 150 ch 4x4, et 200 ch 4x4. La Passat, elle, dispose du 1.6 TDI 120 ch, du 2.0 TDI 122 ch, 150 ch et 190/200 ch 4x4. Les boîtes DSG sont disponibles sur tous les moteurs sauf le 1.0 TSI 110 ch non micro-hybridé.

Enfin, seule l'Octavia dispose d'une version sportive "RS", qui dispose d'un 2.0 TSI de 245 ch, d'un 2.0 TDI de 200 ch, et d'un 1.4 TSI 245 ch hybride rechargeable ! Disponible aussi bien sur le break que sur la berline.

Verdict : avantage Octavia, très net. À croire que Volkswagen ne croit plus en sa Passat et réduit sa gamme à peau de chagrin.

Les prestations routières

Mettons de côté ici la version RS, justement, de l'Octavia. Et concentrons-nous sur les versions plus classiques. D'un côté comme de l'autre, l'accent a été mis sur le confort. Avec un empattement plus long de 10 cm que l'Octavia (2,78 m contre 2,68 m), la Passat est un peu plus stable, mais c'est peu perceptible à la conduite, sur autoroute. Elle est aussi un peu moins agile, toujours si on va chercher le détail des choses. Par contre, elle est un peu plus lourde que la tchèque, ce qui est normal car elle est plus grande (4,77 m contre 4,68 m). Cela se ressent au niveau des performances et de la consommation (et des émissions de CO2). Elles sont un peu moins bonnes, à motorisation équivalente, que celles de l'Octavia.

Reste que les différences sont assez ténues. La Passat donne juste l'impression d'être un peu mieux tenue globalement au niveau de ses suspensions. Si on opte pour les suspensions pilotées, disponibles des deux côtés, on peut choisir plus de confort ou plus de fermeté. Ce qui avantage alors l'Octavia.

Bref, on se répète, peu de différences, mais l'Octavia est un peu plus souple en moyenne.

Du côté de l'insonorisation, les deux modèles sont très bons, même à allure autoroutière, le travail a été bien fait.

Terminons avec l'habitabilité et les capacités d'emport. Dans les deux cas, la place réservée aux passagers est royale, et le volume de coffre impressionnant. Mais le rapport habitabilité/encombrement/volume de coffre est meilleur pour l'Octavia, car elle est plus courte de 9 cm. Les coffres cubent respectivement 600 litres pour la Skoda (640 litres en break Combi) et 586 litres pour la VW (650 litres en break SW).

Verdict : la Passat est peut-être un tout petit cran au-dessus en comportement routier, mais consomme et émet plus. Le rapport gabarit/volumes de l'Octavia est imbattable. Donc victoire d'un cheveu à cette dernière.

LE BILAN

Aux points, c'est une victoire à la berline du constructeur tchèque. L'Octavia est en effet pétrie de qualités. Cette dernière génération a franchi un véritable cap en matière de finition, de présentation, de contenu technologique. Et fait du coup logiquement de l'ombre à sa cousine la Passat, qui pâtit aussi de son âge plus avancé. Elle est plus chère en occasion, mais perdra plus de valeur, elle propose moins de choix de motorisations, ne dispose pas de version sportive, et ne peut contrecarrer l'Octavia dans les domaines des volumes, de l'équipement ou de la finition, malgré son statut de voiture à mi-chemin entre le généraliste et le premium (plus trop revendiqué il faut l'avouer), et malgré ses cm en plus.

Alors si vous deviez choisir, nous vous orienterions sans hésiter vers la berline (ou le break) venue de l'Est, pas celle venue d'Outre-Rhin.