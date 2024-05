EN BREF Berline ou break A partir de 29 880€ De 116 à 265 ch Essence ou diesel

Un prix serré au maximum, une habitabilité généreuse et un bon niveau de confort. Voilà la formule proposée depuis 1996 par la Skoda Octavia, modèle le plus vendu du constructeur tchèque dans le monde. Initialement, cette Octavia recyclait des pièces Volkswagen des précédentes générations de façon à baisser au maximum son prix. En trois décennies cependant, la familiale a progressivement évolué vers davantage de raffinement technologique à mesure que l’image de Skoda s’améliorait au sein du marché automobile européen. Jusqu’à employer désormais exactement les mêmes éléments techniques principaux que les Volkswagen Golf, Seat Leon et autres Audi A3. De quoi justifier une augmentation de son prix, évidemment : de moins de 18 000€ en 2013, l’addition de base de la berline passe à 29 880€ (+ 1 100€ pour le break).

dailymotion Skoda Octavia restylée (2024) : le plaisir de l'ennui (essai vidéo)

Commercialisée dans sa quatrième génération de modèle depuis 2019, cette Octavia reçoit un restylage de mi-carrière assez classique. Ses optiques osent une forme presque audacieuse (un peu comme l’Octavia restylée de troisième génération pour ceux qui s’en souviennent), mais le reste des changements esthétiques opérés à l’extérieur se remarquent à peine.

On peut faire quasiment la même remarque pour l’intérieur, même si la taille de l’écran tactile central augmente (elle passe de 8 à 10,25 pouces sur l’entrée de gamme et de 10 à 12,9 pouces sur le haut de gamme) et qu’il y a un nouveau combiné d’instrumentation entièrement numérique de série. Impossible cependant de ne pas parler de la très belle sellerie en cuir « Cognac » de notre modèle d’essai, digne des marques premium allemandes. Sauf qu’elle coûte tout de même 3 930€ puisqu’elle s’inclut dans un pack qui comprend également les sièges électriques, chauffants, massants et ventilés.

On s’y sent sacrément bien dans cette Octavia, d’autant plus que l’espace y abonde aux places arrière. Plébiscitée par les taxis, elle possède aussi un coffre gigantesque avec 600 litres en version berline et même 650 litres pour le break qui garde la préférence de la clientèle (plus de 70% en France) malgré les 1 000€ de plus qu’il demande. Sur le papier, elle coche toutes les cases de la familiale idéale. Enfin, pas la BMW ou la Mercedes de vos rêves, hein, juste celle que vous envisagez en recherchant le meilleur rapport prix-prestations possible sans dépenser trop d’argent.