Après quelques heures de jeu et au cas où l'inspiration n'était pas claire, on retrouve dans ce jeu l'envie de s'engouffrer dans la formule de Forza Horizon mais aussi une bonne dose de nostalgie quant au premier Test Drive Unlimited qui lui aussi se déroulait sur l'île d'Hawaï à l'époque.

Nouvelle formule, même concept

La nouveauté ce n'est plus de jouer sur une carte réduite des États Unis mais sur une île. La continuité c'est le nombre fou d'épreuve, la liste des voitures très nombreuses et le fait que l'on puisse rouler en voiture mais aussi à moto, avion, bateau !

The Crew Motorfest reste un jeu d'arcade et ajoute un esprit festival qui vient remplacer l'histoire de l'épisode précédent. Un festival pour jeunes, qui vous interpelle sans cesse, c'est un style courant mais agaçant dans le monde du jeu vidéo.

The Crew Motorfest acte 3 à Hawaï

Le pilotage libre sous toutes ses formes

Plus de 500 voitures (dont un bon paquet de déclinaisons de versions) dans moult catégories incroyablement variées. Sportives, de course, de drift, de drag, de rallye, de rallye-raid, monoplaces de course, monster trucks mais ce n'est pas tout. S'ajoutent à cela près de 50 motos, 12 avions, 8 bateaux et 1 quad. Tout en sachant que les season pass ajouteront des voitures au fil de la vie du jeu.

Concernant la carte, nous n'en avons pas exactement la taille, c'est une version réduite de la même île que Test Drive Unlimited premier du nom à environ un tiers de la taille originelle. Cela reste une plus grande carte que Forza Horizon 5 mais voilà, fini le tour de l'île d’une heure, il faut plutôt entre 20 et 25 minutes désormais.

Côté conduite c'est simple, les bateaux restent trop basiques, les avions sont amusants à petite dose et le pilotage très arcade des motos est plaisant, tout cela ne sert que de distraction de temps à autre. Les voitures qui sont le centre de l'attention, elles, sont très arcade, plaisantes mais moins précises et agréables que le concurrent Forza Horizon et la différence entre les architectures se sentent moins que chez la concurrence. C'est suffisant pour se faire plaisir si la grande carte vous attire, ça ne sera pas suffisant si vous venez avant tout pour une conduite précise et réaliste mais assistée et simplifiée comme le font les meilleurs jeux d'arcade.

Les défis, coupes, animations pleuvent sans cesse, la carte en est remplie et avec l'animation que l'on espère aussi longue que pour The Crew 2 (plus de 6 ans d'évènements qui animent le jeu).

The Crew Motorfest acte 3 à Hawaï

The Crew Motorfest, disponible cette semaine et multiplateforme

Disponible depuis cette semaine sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Son prix est symptomatique de la tendance actuelle avec la version standard à 70€ sur les consoles d'ancienne génération et PC mais 80€ sur les nouvelles consoles.

Puis on passe à 100€ pour la version Gold qui inclut le season pass pour la première année (25 voitures distribuées au fil de l'année). Et enfin si vous voulez flamber en ligne avec la version Ultimate qui ajoute deux voitures uniques (et c'est tout pour l'instant !) et tout les ajouts des versions précédentes le tout pour un prix de 120€ !

On évitera de parler de la possibilité d'acheter de la monnaie dans le jeu pour progresser plus vite (achat de voitures, customisation), pour l'instant le plus gros pack de pièces coûte 50€. Et n'oubliez pas que The Crew avait reçu une véritable animation qui a duré sur plusieurs années (et continue à l'heure actuelle) soit autant de Season pass pour les accros.

Les jeux automobiles vont-ils rejoindre le sport auto dans ses coups saisonniers ?