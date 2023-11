Top 5 des ventes de VE : lequel décote le plus en occasion ?

Depuis le début de l'année 2023, les ventes de véhicules électriques (VE) représentent 15,97 % du marché global. Et dans un marché qui progresse de + 16,5 %, ils progressent de + 21,9 %.

Fort logiquement, leur proportion sur le marché de l'occasion est également de plus en plus importante. Et comme pour les voitures thermiques et hybrides, tous les modèles ne se comportent pas de la même façon.

Certains sont de véritables stars, et à ce titre, décotent très peu. D'autres ont moins de succès, et deviennent plus abordables, plus rapidement.

Mais concrètement, quel modèle permet de faire les meilleures affaires ? La Dacia Spring, la Peugeot e-208, ou la Tesla Model Y ?

Nous avons pour répondre à cette question épluché toutes les annonces des 10 modèles les plus vendus sur le marché, pour déterminer la décote moyenne pour les modèles, d'un an, deux ans, 3 ans, ou plus pour ceux qui sont plus anciens. Et ce afin d'établir un classement, qui s'avère riche en surprises et enseignements.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais commençons par vous montrer le top 5 des ventes en neuf sur les 10 premiers mois de l'année.

Rang Marque et modèle Nombre d'exemplaires immatriculés 1 Tesla Model Y 29 291 2 Dacia Spring 24 394 3 Peugeot e-208 20 428 4 Fiat 500e 19 817 5 Renault Mégane e-Tech électrique 14 220

Une décote du simple au triple

Entre une Spring franco-roumaine, et une e-208 française, ce n'est pas du tout la même mayonnaise. Si l'une ne décote pratiquement pas, et ce même pour des modèles de 3 ans d'âge, l'autre se révèle à côté une belle affaire en occasion.

Toutefois, on remarque que si les prix affichés semblent bien inférieurs aux tarifs neufs, les décotes ne sont en réalité pas si faramineuses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut tenir compte du bonus à l'achat dont bénéficiaient les modèles étudiés (sauf le Tesla Model Y). Compris entre 5 000 € et 7 000 € suivant les années de commercialisation, il conduit à calculer les décotes sur un prix du neuf bien plus bas. Le constat est alors que sauf exception, les modèles électriques décotent tout de même très lentement.

Voici le résultat de nos observations et de nos calculs. Nous avons pour chaque année durant laquelle le modèle a été commercialisé, choisi les versions suffisamment représentées pour un calcul fiable de décote. Nous avons écarté également les modèles aux kilométrages extrêmes, et très éloignés de la moyenne, qui pourraient fausser les calculs de décote.

Et en plus de la décote moyenne, calculée à partir du prix moyen affiché en annonce (impossible de connaître les prix réels de vente, on anticipe vos commentaires...) et du prix neuf, on a calculé la décote maximale à partir des prix planchers observés.

Année Version Prix moyen constaté Décote moyenne Décote maximale 2021 Dual Motor Long Range 48 300 € - 19,5 % - 25 % 2022 Standard 43 500 € - 13 % - 21 % Performance 57 800 € - 17 % - 19 % 2023 Standard 45 500 € - 9 % - 15 % Grande Autonomie 52 500 € - 6,5 % - 11 % Performance 58 700 € - 8,5 % - 15 %

Le Model Y a du succès, beaucoup de succès. Même un modèle de 2 ans et plus, qui devrait théoriquement décoter de plus de 30 % (si l'on considère que Tesla est une marque premium, sinon plus de 35 %), arrive péniblement à même pas 20 % de décote moyenne. On remarque aussi que c'est sur la version Performance, la plus puissante et chère, que les meilleures affaires sont à faire sur les millésimes 2022.

Les annonces de Tesla Model Y sur La Centrale

Année Version Prix moyen constaté Décote moyenne Décote maximale 2020 Business 2020 12 800 € 0 % - 10 % 2021 Business 2020 13 000 € 0 % - 6 % Confort Plus 14 150 € 0 % -12 % 2022 Confort Plus 14 500 € 0 % - 14 % 2023 Essential 16 800 € 0 % 0 % Expression 18 900 € 0 % - 9 % Extrême 20 600 € 0 % 0 %

La Dacia Spring est un véritable carton commercial. Et c'est aussi, depuis sa sortie, le modèle électrique le moins cher du marché, et de loin. Du coup, si l'on tient compte du bonus dont ont bénéficié les premiers propriétaires, les prix affichés en annonce sont tous supérieurs en moyenne, au prix du neuf. Oui oui ! Même pour les modèles 2020 ! Bien sûr, quelques bonnes affaires sont à faire, mais il faut se lever tôt et sauter dessus pour les avoir. Et nous avons un doute sur quelques annonces affichées hyper chères (au-dessus du prix neuf bonus non inclus) : il est possible que l'acheteur puisse bénéficier du bonus après achat, même si l'auto est une occasion (il est possible de l'avoir sur les occasions récentes "véhicules de démonstration" dans certaines conditions, si elles ont entre 3 et 12 mois).

Les annonces de Dacia Spring sur La Centrale

Année Version Prix moyen constaté Décote moyenne Décote maximale 2019 Allure 18 500 € - 38 % - 40 % 2020 Active Business 20 000 € - 28,5 % - 40 % Allure 20 500 € - 32 % - 43 % GT Line 22 000 € - 29 % - 39 % GT Pack 21 000 € - 37 % - 39 % 2021 Style 22 500 € - 25 % - 34 % Allure Pack MY21 22 300 € - 28 % - 32 % GT Pack 24 500 € - 25 % - 38 % Roadtrip 23 200 € - 26 % - 28 % 2022 Style 25 000 € - 21 % - 32 % Allure Pack 25 500 € - 25 % - 32 % GT Pack 28 000 € - 22 % - 33 % 2023 Style 27 000 € - 15 % - 25 % GT 32 500 € - 12,5 % - 25 % Like 32 000 € 0 % - 10 %

La Peugeot e-208 est sans conteste celle qui permettra de faire les meilleures affaires. Il faut qu'elle vous plaise bien sûr, mais financièrement, c'est celle qui fera le plus économiser par rapport au prix neuf. Ses décotes sont presque identiques à ce que l'on pourra observer du côté des modèles thermiques. Vous noterez que ce sont les finitions Allure et GT Pack qui perdent en moyenne le plus de valeur, certainement parce que ce sont les plus répandues. Et on notera aussi que les "meilleurs plans" sur les années 2022 sont presque au même prix que pour les années 2021. Il faudra donc privilégier les plus récents, tant qu'à faire...

Les annonces de e-208 sur La Centrale

Année Version Prix moyen constaté Décote moyenne Décote maximale 2021 Action Plus 24 kWh 19 000 € - 16 % - 21 % Red 24 kWh 20 500 € - 13 % - 21 % Icone Plus 42 kWh 22 000 € - 15 % - 30 % Passion 42 kWh 20 000 € - 10,5 % - 20 % La Prima 42 kWh 24 500 € - 20 % - 34 % 2022 Icone 2021 42 kWh 25 000 € - 10 % - 28 % La Prima 42 kWh 27 000 € - 18 % - 33 % 2023 95 Icone 23 000 € - 13 % - 24 % 118 Red 42 kWh 29 000 € - 8 % - 19 % 118 La Prima 42 kWh 30 000 € - 14 % - 22 % 118 Icone Plus 42 kWh 28 500 € - 5 % - 13 %

La petite Fiat garde la cote, c'est un fait. Moins que la Spring, mais plus que la e-208. Et c'est globalement la version la plus chère, baptisée La Prima, qui perd le plus de valeur. C'est la mieux équipée, alors pourquoi se priver. Vous remarquerez aussi que les meilleures affaires sur les modèles 2022 sont à prix inférieurs à ceux des modèles 2021. Étrange, mais si vous êtes rapide, ça peut valoir le coup de chercher de ce côté-là...

Les annonces de Fiat 500e sur La Centrale

Année Version Prix moyen constaté Décote moyenne Décote maximale 2022 130 EV40 Techno Standard Charge 30 000 € - 13 % - 21 % 220 EV60 Techno Optimum Charge 34 000 € - 17 % - 30 % 220 EV60 Iconic Super charge 35 000 € - 17 % - 21 % 2023 130 EV40 Equilibre Standard Charge 32 000 € 0 % - 13 % 220 EV60 Techno Optimum Charge 40 000 € - 5 % - 17 % 220 EV60 Iconic Super Charge 41 000 € - 3 % - 15 %

La compacte électrique française semble plaire sur le marché de la seconde main. Du moins les vendeurs gardent des prétentions tarifaires élevées, ce qui laisse penser que c'est le cas. Les modèles 2023 sont pour certains affichés au prix du neuf. Étonnant, quand on sait qu'elle s'écoule moins qu'espéré par Renault. Les prix sont certainement facilement négociables. Et comme pour la Spring, nous avons eu l'impression que certains des tarifs affichés ne tenaient pas compte du bonus. Et qu'il pourrait certainement être alors réclamé par l'acheteur...

Les annonces de Renault Mégane e-Tech Electrique sur La Centrale

LE BILAN

Modèle Décote moyenne 2019 Décote moyenne 2020 Décote moyenne 2021 Décote moyenne 2022 Décote moyenne 2023 Tesla Model Y - 19,5 % - 15 % - 6 % Dacia Spring 0 % 0 % 0 % 0 % Peugeot e-208 - 38 % - 31,5 % - 26 % - 22,5 % - 9 % Fiat 500e - 15 % - 14 % - 10 % Renault Mégane e-Tech Électrique - 15,5 % - 2,5 %

Si l'on excepte l'année 2023, pour laquelle c'est la petite Fiat 500e qui décote le plus en moyenne (mais la Peugeot la talonne), c'est bien la sochalienne qui permet, quelle que soit l'année, de faire les meilleures opérations en matière de décote. Le Model Y surprend dans le bon sens pour les acheteurs, moins pour les vendeurs, en décotant tout de même pas mal. La raison est simple, il ne bénéficie pas du bonus à l'achat pour la quasi-totalité des modèles vendus, ce qui fait que la décote est calculée par rapport au prix neuf, et non au prix neuf diminué du bonus.

Dans tous les cas, les prix sont globalement élevés, preuve que les modèles électriques, en tout cas les plus vendus en neuf, gardent bien leur valeur dans le temps, excepté la Peugeot donc.