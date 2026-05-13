Alfa Romeo

Il n'y a plus de remises ce mois-ci chez Alfa Romeo.

BYD

BYD propose des remises, mais elles se sont raréfiées le moins dernier :

-4 000€ sur le BYD Atto2 Comfort normalement affiché 35 990€, proposé à 31 990€ soit 11,1% de remise.

Citroën

Les remises se raréfient ce mois-ci chez Citroën :

-2 000€ de réduction sur le C3 Aircross (17 990€ au lieu de 19 990€), soit 10% de remise.

-1 090€ de réduction sur la C4 berline (28 710€ au lieu de 29 800€), soit 3,65% de remise.

-2 120€ de réduction sur la C4X (29 880€ au lieu de 32 000€), soit 6,62% de remise.

-1 690€ de réduction sur le nouveau C5 Aircross (33 300€ au lieu de 34 990€) soit 4,83% de remise.

-780 de réduction sur le Berlingo M (25 370€ au lieu de 26 150€) soit 2,98% de remise.

-3 140€ de réduction sur le Jumpy Combi (38 210€ au lieu de 41 350€), soit 7,59% de remise.

-Des remises sur les autres utilitaires de la gamme.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple le C3 Aircross à 16 010€ au lieu de 20 010€, soit -19,9%.

Cupra

Les prix sont en baisse ce mois-ci sur les voitures neuves de Cupra :

-4 000€ sur la Leon thermique, affichée à partir de 37 110€ au lieu de 41 110€ soit 9,72% de remise.

-5 000€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 43 300€ au lieu de 48 300€ soit 10,35% de remise.

-5 000€ sur le Formentor thermique, affiché à partir de 39 325 € au lieu de 44 325€ soit 11,28% de remise.

-6 000€ sur le Formentor hybride rechargeable, affiché à partir de 46 445€ au lieu de 52 445€ soit 11,44% de remise.

-5 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 37 820€ au lieu de 42 820€ soit 11,67% de remise.

-6 000€ sur le Terramar hybride rechargeable, affiché à partir de 48 960€ au lieu de 54 960€ soit 10,91% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique, affichée à partir de 33 420€ au lieu de 36 920€ soit 9,47% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique restylée, affichée à partir de 36 570€ au lieu de 40 070€ soit 8,73%.

-4 000€ sur le Tavascan électrique, affiché à partir de 44 990€ au lieu de 48 990€ soit 8,16% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

DS ne propose plus qu'une remise à la commande, mais il y a aussi des réductions sur les modèles disponibles en stock :

-4 780€ sur la DS N°8 affiché à partir de 54 970€ au lieu de 59 750€, soit une remise de 8%.

Fiat

Les remises ont quasiment disparu chez Fiat ce mois-ci, mais il y a des offres sous conditions de reprise :

--La nouvelle Grande Panda essence a droit à 2 000€ de remise (14 900€ au lieu de 16 900€), soit 11,83% de remise.

-La Panda Hybrid a droit à 4 510€ de remise sous condition de reprise, ce qui la place à 10 990€ au lieu de 15 500€ (-29%).

-Des remises conséquentes sur toutes les versions électriques sous conditions de reprise.

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-5 250€ pour le Puma restylé (22 540€ au lieu de 27 790€), soit 18,89% de remise.

-6 200€ pour le nouveau Puma Gen-E électrique (27 790€ au lieu de 33 990€), soit 18,24% de remise.

-5 500€ pour la Focus (25 050€ au lieu de 30 550€), soit 18% de remise.

-8 500€ pour le Kuga restylé (32 390€ au lieu de 40 890€), soit 20,78% de remise.

-7 000€ pour l'Explorer électrique (32 990€ au lieu de 39 990€), soit 17,5% de remise.

-7 500€ pour le Capri électrique (34 990€ au lieu de 42 490€), soit 17,65% de remise.

-Un remise de 7 390€ pour le Mustang Mach-E électrique (45 100€ au lieu de 52 490€ soit 14,07% de réduction).

-3 500€ sur le E-Tourneo Courrier (32 200€ au lieu de 35 700€) soit 9,80% de remise.

-De belles remises pouvant dépasser celles sur les véhicules neufs à la commande, sur les exemplaires en stock de modèles comme le Puma, le Kuga ou la Focus.

Honda

-3 900€ sur le Jazz hybride, affiché à 24 260€ au lieu de 28 160€ soit 13,84% de réduction.

-4 800€ sur le HR-V, affiché à 30 440€ au lieu de 35 240€ soit 13,62% de réduction.

-12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.

-3 000€ sur la Civic hybride, affichée à 33 870€ au lieu de 36 870€, soit 8,13% de remise.

-6 000€ sur le ZR-V hybride, affiché à 37 950€ au lieu de u de 43 950€ soit 13,65% de réduction.

-4 500€ sur le CR-V hybride, affiché à 45 480€ au lieu de 49 980€ soit 9% de réduction.