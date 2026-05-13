Voitures thermiques et électriques, quelles sont les meilleures promos de mai 2026 ?

Le marché des voitures neuves reste à la baisse sur les quatre premiers mois de l’année 2026 (-1,6 % au cumul par rapport à la même période d’une année 2025 déjà pas facile) et les carnets de commandes sont loin d’être pleins chez la plupart des marques. Les principaux constructeurs doivent donc continuer leurs politiques de remises, surtout ceux forcés d’augmenter leurs ventes de voitures électriques ou hybrides rechargeables pour respecter les quotas de CO2 fixés par l’Europe. Ce mois-ci, il y a toujours de bonnes affaires à trouver sur la plupart des types de modèles, même si certains font plutôt machine arrière.

La bonne affaire du mois : MG4 Urban, Nissan Juke hybride, Citroën C3 Aircross

Notons l’apparition de remises immédiatement après la commercialisation de certains modèles : la Volkswagen ID.3 Neo et l’ID.Polo électriques, par exemple, qui ont déjà droit respectivement à -8,6 % et -8,7 %. Ou, plus intéressant encore, la toute nouvelle MG4 Urban de la marque du groupe SAIC descendue à 19 990€ avec carrément -20 %. Chez le même constructeur, le gros MGS9 hybride rechargeable est lui à -10 % et passe très largement sous les 40 000€ (heureusement car il souffre d’un gros malus masse).

Chez Nissan, le Juke hybride est à -19,5 % en attendant l’arrivée de la toute nouvelle mouture électrique et chez Jeep, l’Avenger restylé est au même prix avec une remise bien moins généreuse (-3,5 %). Signalons aussi des offres intéressantes sur l’Opel Mokka (-14,5 %) ou Citroën (-10 % à 17 990€).