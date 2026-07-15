Alfa Romeo

Il n'y a plus de remises ce mois-ci chez Alfa Romeo.

BYD

Il y a quelques remises chez BYD ce mois-ci :

-8 000€ sur la Dolphin, affichée à 26 990€ au lieu de 34 990€ soit 22,8% de remise.

-2 740€ sur le Sealion 5 DM-i, affiché à 28 250€ au lieu de 30 990€ soit 8,8% de remise.

Citroën

Les remises se raréfient ce mois-ci chez Citroën :

-1 100€ de réduction sur la C4 berline (29 200€ au lieu de 30 300€), soit 3,63% de remise.

-2 120€ de réduction sur la C4X (30 380€ au lieu de 32 500€), soit 6,52% de remise.

-1 710€ de réduction sur le nouveau C5 Aircross (34 280€ au lieu de 35 990€) soit 4,75% de remise.

-780 de réduction sur le Berlingo M (25 370€ au lieu de 26 150€) soit 2,98% de remise.

-Des remises sur les autres utilitaires de la gamme.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple le C3 Aircross à 17 900€ au lieu de 19 900€, soit -10,05%.

Cupra

Il y a toujours des remises sur les voitures neuves de Cupra :

-2 500€ sur la Raval, affichée à 33 600€ au lieu de 36 100€ soit 6,92% de remise.

-4 000€ sur la Leon thermique, affichée à partir de 37 110€ au lieu de 41 110€ soit 9,72% de remise.

-5 000€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 42 300€ au lieu de 47 300€ soit 10,57% de remise.

-5 000€ sur le Formentor thermique, affiché à partir de 39 325 € au lieu de 44 325€ soit 11,28% de remise.

-6 000€ sur le Formentor hybride rechargeable, affiché à partir de 46 445€ au lieu de 52 445€ soit 11,44% de remise.

-5 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 42 540€ au lieu de 47 540€ soit 10,51% de remise.

-6 000€ sur le Terramar hybride rechargeable, affiché à partir de 48 960€ au lieu de 54 960€ soit 10,91% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique restylée, affichée à partir de 36 570€ au lieu de 40 070€ soit 8,73%.

-4 000€ sur le Tavascan électrique, affiché à partir de 40 990€ au lieu de 44 990€ soit 8,89% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

DS ne propose plus aucune remise à la commande ce mois-ci.

Fiat

Les remises sont de retout chez Fiat ce mois-ci :

-La 500 thermique a droit à 1 500€ de remise (17 900€ au lieu de 19 400€), soit 7,73% de remise.

-La 500 électrique a droit à 5000€ de remise avec un prix de base abaissé à 23 900€ au lieu de 28 900€, soit une réduction de 17,3%.

-La nouvelle Grande Panda thermique a droit à 1 000€ de remise (15 900€ au lieu de 16 900€, soit 5,9% de remise).

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 500€ de remise (22 400€ au lieu de 23 900€), soit 5,15% de remise.

-La Panda Hybrid a droit à 5 000€ de remise sous condition de reprise, ce qui la place à 10 990€ au lieu de 15 990€. Le site internet de Fiat France annonce même un prix de base à 9 990€, mais avec des chiffres qui ne collent pas dans les conditions générales. Sinon, elle est affichée à 14 900€ au lieu de 15 900€ sans condition de reprise (-6,28%).

-La 600 thermique a droit à 1 500€ de remise, affichée à 22 200€ au lieu de 23 700€ (soit 6,32% de remise).

-La 600 Hybrid a droit à 1 500€ de remise, affichée à 24 700€ au lieu de 26 200€ (soit 5,72% de réduction).

-La 600 électrique a droit à 5 000€ de remise, affichée à 30 900€ au lieu de 35 900€ (soit 13,9% de réduction).

-Des remises conséquentes sur toutes les versions électriques sous conditions de reprise.

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-5 900€ pour le Puma restylé (21 890€ au lieu de 27 790€), soit 21,23% de remise.

-6 200€ pour le nouveau Puma Gen-E électrique (27 790€ au lieu de 33 990€), soit 18,24% de remise.

-5 500€ pour la Focus (25 050€ au lieu de 30 550€), soit 18% de remise.

-9 000€ pour le Kuga restylé (29 390€ au lieu de 38 390€), soit 23,44% de remise.

-7 000€ pour l'Explorer électrique (32 990€ au lieu de 39 990€), soit 17,5% de remise.

-8 000€ pour le Capri électrique (34 490€ au lieu de 42 490€), soit 18,82% de remise.

-Un remise de 7 390€ pour le Mustang Mach-E électrique (45 100€ au lieu de 52 490€ soit 14,07% de réduction).

-3 500€ sur le E-Tourneo Courrier (32 200€ au lieu de 35 700€) soit 9,80% de remise.

-De belles remises pouvant dépasser celles sur les véhicules neufs à la commande, sur les exemplaires en stock de modèles comme le Puma, le Kuga ou la Focus.

Honda

-3 900€ sur le Jazz hybride, affiché à 24 260€ au lieu de 28 160€ soit 13,84% de réduction.

-4 800€ sur le HR-V, affiché à 30 440€ au lieu de 35 240€ soit 13,62% de réduction.

-12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.

-3 000€ sur la Civic hybride, affichée à 33 870€ au lieu de 36 870€, soit 8,13% de remise.

-6 000€ sur le ZR-V hybride, affiché à 37 950€ au lieu de u de 43 950€ soit 13,65% de réduction.

-4 500€ sur le CR-V hybride, affiché à 45 480€ au lieu de 49 980€ soit 9% de réduction.