Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de juillet 2026 ?

Le contexte économique devient difficile pour tous les constructeurs automobiles et surtout les enseignes européennes, qui se préparent à tailler une nouvelle fois dans les effectifs et les moyens de production pour limiter les pertes et assurer une rentabilité d’ici la fin de la décennie. Et même si le marché automobile français neuf s’embellit légèrement ces dernières semaines grâce aux aides fiscales qui boostent les ventes de véhicules électriques, les marques sont obligées de continuer à proposer des remises. Ce mois-ci que vous recherchiez une voiture thermique, électrique, diesel ou hybride, il y a encore de quoi faire.

La bonne affaire du mois : Mazda CX-30, Ford Kuga

Comme chaque mois, on peut compter sur les remises au sein des marques du groupe Volkswagen et particulièrement Seat, dont les trois modèles de la gamme proposent plus de 20 % en juillet. BYD fait aussi un effort pour convaincre quelques clients avec sa Dolphin 100 % électrique, affichée à -22 %. Mais ce mois-ci, ce sont Ford et Mazda qui tapent le plus fort : le constructeur américain propose -23,4 % sur son SUV Kuga et le Japonais va jusqu’à -22,65 % sur son crossover compact CX-30. De quoi craquer pour cette proposition un peu décalée par rapport à la plupart des concurrents du segment ?