Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de juillet 2026 ?
Besoin d’acheter en dernière minute une voiture neuve pour partir en vacances ? On vous référence les meilleures promotions sur les autos disponibles actuellement en concessions.
Le contexte économique devient difficile pour tous les constructeurs automobiles et surtout les enseignes européennes, qui se préparent à tailler une nouvelle fois dans les effectifs et les moyens de production pour limiter les pertes et assurer une rentabilité d’ici la fin de la décennie. Et même si le marché automobile français neuf s’embellit légèrement ces dernières semaines grâce aux aides fiscales qui boostent les ventes de véhicules électriques, les marques sont obligées de continuer à proposer des remises. Ce mois-ci que vous recherchiez une voiture thermique, électrique, diesel ou hybride, il y a encore de quoi faire.
La bonne affaire du mois : Mazda CX-30, Ford Kuga
Comme chaque mois, on peut compter sur les remises au sein des marques du groupe Volkswagen et particulièrement Seat, dont les trois modèles de la gamme proposent plus de 20 % en juillet. BYD fait aussi un effort pour convaincre quelques clients avec sa Dolphin 100 % électrique, affichée à -22 %. Mais ce mois-ci, ce sont Ford et Mazda qui tapent le plus fort : le constructeur américain propose -23,4 % sur son SUV Kuga et le Japonais va jusqu’à -22,65 % sur son crossover compact CX-30. De quoi craquer pour cette proposition un peu décalée par rapport à la plupart des concurrents du segment ?
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
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