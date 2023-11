Triplette C1/108/Aygo : quelle est la plus intéressante en occasion ?

Après avoir déjà collaboré pour une première triplette, lancée en 2005 et composée des 107, C1 1e génération et Aygo 1e génération, PSA et Toyota récidivent en 2014 avec une nouvelle triplette de minicitadines : les 108, C1 2e génération et Aygo 2e génération.

Des autos dédiées à la ville, qui peuvent en sortir sans trop de problèmes pour quelques escapades (mais ni loin, ni longtemps), et qui, comme précédemment, partagent l'intégralité de leurs dessous. Plateforme, moteurs, trains roulants, et même l'habitacle. Seul le design extérieur permet donc de les différencier.

Et chacune a suivi une voie stylistique différente, contrairement à la première génération. La minicitadine aux chevrons offre le look le plus jovial et en rondeurs, la japonaise la plus grande originalité avec le grand X qui barre sa calandre et des feux arrière verticaux, tandis que la sochalienne donne dans le plus grand classicisme.

Il y en a donc pour tous les goûts, et nous vous laisserons juges de trouver telle ou telle plus jolie que les autres. Cela dit, c'est clairement la Aygo qui se démarque des deux autres, plus proches stylistiquement. C'était d'ailleurs déjà le cas avec la première triplette, celle de 2005.

Mais nous l'avons dit, si les carrosseries diffèrent, les habitacles sont identiques (au logo près bien sûr), et tout ce qui ne se voit pas aussi. Les moteurs sont les mêmes, avec un choix parmi des blocs essence uniquement, le diesel ayant été abandonné sur cette deuxième triplette, pour des raisons de coûts liés aux systèmes de dépollution.

Alors dans ce cas, si ce sont les mêmes ou presque, pourquoi se poser la question de savoir laquelle est la meilleure en occasion ? Mais tout simplement parce que le marché de la seconde main n'est pas un calque du marché du neuf. Et que trois modèles, aussi proches soient-ils, peuvent y évoluer de manière différente, y compris en matière de cote. Et comme on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pas seulement.

La disponibilité des modèles sur le marché

Durant leur commercialisation, les Peugeot 108, Citroën C1 et Toyota Aygo ont été produites à respectivement 427 000, 480 000 et environ 670 000 exemplaires. La Toyota est donc celle qui a eu le plus de succès dans le monde (enfin, en Europe, puisqu'elles n'ont été vendues que sur le vieux continent).

Pourtant, dans les colonnes des petites annonces, et si l'on se concentre sur la France, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est bien la Peugeot 108 qui est la plus répandue. Nous avons listé à date près de 2 000 petites annonces en ligne, tandis que les C1 et Aygo sont à peu de chose près à égalité avec environ 1 600 annonces pour chacune.

Cela dit, la différence n'est pas énorme, et il sera possible de trouver un modèle dans tous les coins de notre beau pays.

Verdict disponibilité des modèles : victoire 108

Les variantes de carrosserie

Les trois modèles ont été commercialisés en version de carrosserie 3 portes, et 5 portes. Par contre, seules les 108 et C1 ont été proposées en version découvrable (un toit en toile à la manière de la Fiat 500C). La Aygo s'en est privée.

En annonces, la Peugeot 108 est proposée à 84 % en 5 portes et 16 % en 3 portes, tandis que 13 % sont en version découvrable "Top !".

La Citroën C1 est disponible à 78 % en 5 portes et 22 % en 3 portes. La version découvrable "Airscape" représente 9,5 % des annonces.

Enfin la Toyota Aygo est revendue à 88 % en 5 portes et 12 % en 3 portes. Pas de version découvrable donc.

Verdict variantes de carrosserie : léger avantage à la 108, plus facilement disponible en version découvrable.

Un choix de moteur en défaveur de la Aygo

Côté motorisations une première différence se fait. Tandis que les deux puces françaises donnent le choix au lancement entre deux moteurs, un 3 cylindres 1.0 de 68 ch et un 3 cylindres 1.2 de 82 ch, la japonaise a décidé de ne proposer que le moins puissant des deux uniquement.

Et c'est dommage, car le 1.2, même si beaucoup moins vendu que le 1.0, donne à ceux qui en ont besoin une bien plus grande polyvalence sur route et autoroute. Le 1.0 se montre lui doué en ville et zone périurbaine, mais avoue ses limites en dehors.

En revanche toutes les trois proposent une boîte mécanique robotisée 5 rapports, sur le 1.0 uniquement.

Après le restylage de la triplette, intervenu en 2018, la question du choix ne se pose plus. La nouvelle norme de pollution Euro 6c impose la disparition du 1.2 sur les 108 et C1. Le 1.0 voit sa puissance augmenter de 4 ch, passant de 68 à 72 ch, et tout le monde est ainsi sur un pied d'égalité jusqu'à la fin de commercialisation, qui aura lieu entre octobre et novembre 2021.

Dans les annonces, le 1.0 est majoritaire, nous l'avons dit. Il représente 100 % de l'offre de la Aygo, logiquement. Pour la 108, c'est 85 % de 1.0 et 15 % de 1.2 82 ch. Pour la C1, 89 % des annonces présentent un 1.0 et 11 % le 1.2.

La boîte robotisée est très minoritaire, quel que soit le modèle : c'est 3,5 % de l'offre pour la 108, 3,3 % pour la C1 et tout de même 6,5 % pour la Aygo.

Le verdict choix de motorisations : avantage C1 et 108 en début de carrière et jusqu'en 2018

La fiabilité

Ce chapitre va être assez court. Reposant sur la même plateforme, disposant des mêmes moteurs, de la même architecture électronique, ces trois modèles font jeu égal en matière de fiabilité. Même le 1.2 proposé par les françaises ne pose pas de problème. C'est la même base que le 1.2 Puretech qui connaît des soucis de distribution, mais cette version atmosphérique n'est pas touchée (ou très rarement), contrairement aux versions turbo.

En réalité, ces petites autos, pas très chères, assez simples, sont des modèles de fiabilité.

Retrouvez ici nos maxi-fiches fiabilité :

La Peugeot 108 : https://www.caradisiac.com/fiabilite-de-la-peugeot-108-la-maxi-fiche-occasion-caradisiac-182179.htm

La Citroën C1 : https://www.caradisiac.com/fiabilite-de-la-citroen-c1-la-maxi-fiche-occasion-de-caradisiac-169727.htm

Et elles valent pour la Toyota Aygo, bien sûr.

Verdict fiabilité : égalité entre les 3 modèles

Les cotes en occasion (coefficient 2)

Nous en venons au chapitre le plus important, le nerf de la guerre : les sous ! Quelle est donc la plus intéressante financièrement aujourd'hui ? Un critère pour lequel nous mettons un coefficient 2, puisqu'il nous semble plus important que les autres en seconde main.

Il faut savoir qu'en neuf, c'était la Toyota Aygo la plus onéreuse. Pas de beaucoup certes (400 € environ). Mais les rapports prix/équipement étaient globalement équivalents. Et la Toyota avait l'avantage d'être garantie 3 ans au lieu de 2 pour les françaises. La Peugeot était aussi un tout petit peu plus chère en moyenne que la Citroën, mais d'un rien (50 à 100 €).

Aujourd'hui, cependant, les décotes observées sont différentes pour les 3 modèles, et des écarts se creusent. Bien sûr, sur des prix aussi faibles à la base, les différences de tarifs ne sont pas conséquentes, mais peuvent compter pour les plus petits budgets.

Les prix planchers se situent pour la Peugeot 108 autour de 5 000 €. Pour la C1 c'est 4 500 €, et pour la Aygo, c'est plus autour de 5 200 €. Nous avons bien sûr écarté les modèles accidentés/en panne/problème moteur/problème de boîte, que l'on trouve essentiellement sur le bon coin.

Mais pour ce prix, on peut avoir des offres très différentes. Des 1.0 68 ch de moins de 100 000 km, année 2014/2015, ou des 1.2 82 ch de 2015 mais 160 000 km, ou encore des 1.0 68 ch de 2018 mais 190 000 km.

À modèle comparable, par exemple un 1.0 68 ch, de 2014/2015, entre 90 000 et 110 000 km, milieu de gamme (Active chez Peugeot, Feel chez Citroën et X-Play chez Toyota), les meilleures offres sont à 5 800 € pour une 108, et en moyenne 6 800 €. Pour une C1, c'est minimum 5 500 €, et en moyenne 6 100 €. Enfin pour une Aygo, ce sera minimum 6 500 €, et en moyenne 7 700 €.

Si l'on prend un modèle 1.2 82 ch, de 2016, avec entre 90 000 et 110 000 km, en finition haut de gamme Allure ou Shine chez Citroën, la 108 sera à partir de 7 500 € et en moyenne à 8 200 €, tandis que la C1 sera au mieux à 7 800 € et en moyenne à 8 500 €. La Aygo n'est pas concernée ici.

Les premiers modèles restylés, en 1.0 72 ch de 2018, finition moyenne gamme Style, Feel, ou X-Play, 50 000 km en moyenne, sont à peine plus chers, avec une 108 à partir de 8 500 €, et en moyenne 9 300 €. La Citroën s'offre contre 9 500 € premier prix mais 9 800 € en moyenne, tandis que la Aygo débute à 9 300 € mais en moyenne plutôt 10 800 €...

Enfin, si l'on prend des modèles plus récents, en 1.0 72 ch, année 2020, entre 30 000 et 40 000 km, finition milieu de gamme Active ou Style, Feel ou X-Play, la 108 sera à partir de 9 500 € mais en moyenne 11 000 €, la C1 s'offrira à vous contre 9 500 € également et en moyenne 11 700 €. Enfin la Toyota : 9 500 € aussi en premier prix, et 11 000 € en moyenne, soit à peine plus cher que les modèles 2018.

Il se dégage donc une tendance, sachant que les prix neufs sont équivalents à peu de chose près.

Clairement, la Toyota réclame plus de budget en occasion que ses deux rivales françaises. Suit la Citroën C1. Et c'est en moyenne la Peugeot 108 qui est la plus abordable du lot, sauf pour les modèles les plus anciens.

Verdict tarifs en occasion : la Peugeot 108 est globalement la plus abordable.

LE BILAN

Ces trois autos sont identiques en dessous, mais ont chacune leur style. Qui plaira plus ou moins et c'est normal. Mais au-delà de ça, leurs prestations très proches pourraient les rendre difficiles à départager sur le marché de l'occasion.

Or, comme nous venons de le voir, la Peugeot 108 se distingue tout de même. Elle est tout d'abord la plus nombreuse sur le marché. Et c'est elle qui propose le plus de variété au niveau des variantes de carrosserie.

De plus, même si c'est de peu par rapport à la Citroën C1, elle est aussi la plus abordable, celle qui a décoté le plus, alors même qu'elle était un peu plus chère qu'elle en neuf en moyenne. Sa fiabilité est équivalente aux autres, rien en sa défaveur au final.

C'est donc elle qui remporte cette "confrontation" occasion. Tandis que la Aygo est en queue de peloton.