TT, Z4, SLK, Boxster d'occasion : combien pour rouler en cabriolet premium ?  

L'OFFRE

Au côté de ses trois rivaux, l'Audi TT est le moins présent. Ce qui ne signifie pas que l'offre est réduite. Elle se compose de versions essence quatre cylindres 1.8 litre 150, 160, 163, 180 et 225 ch, de 2.0 200, 211 ou 272 ch dans une moindre mesure des V6 3.2 250 ch. Et près de la moitié des TT sont des Quattro.

LES PRIX

Des TT à moins de 10 000 €

Certes, le prix est plus qu'attractif, mais ne vous faites pas d'illusions, l'offre est réduite et les bons plans sont quasi inexistants. À ce tarif on trouve surtout des TT de première génération (1998-2006) avec plus de 170 000 km au compteur. Sans oublier que ceux commercialisés de 1998 à 2002 ont connu quelques soucis de fiabilité comme les moteurs de vitres électriques, le combiné d'instrument et le débitmètre.

Du mieux à partir de 10 500 € - 11 000 €

Ages et kilométrages se réduisent mais les prix dépassent vite les 11 000 €. Ainsi, un particulier cède une TT 150 ch de mai 2006 avec 79 000 km au compteur pour 11 900 €. Pour 600 € de plus, nous avons trouvé chez un professionnel une 1.8 Turbo 225 ch Quattro de mai 2003 avec seulement 120 500 km au compteur.

Des TT nouvelle génération dès 13 000 €

Apparue en septembre 2006, la nouvelle Audi TT adopte une carrosserie plus effilée et une face avant plus agressive. Un particulier met en vente une 1.8 TFSI 160 ch de novembre 2009 au prix de 13 100 €. Elle a parcouru 95 000 km. Un bon plan. À ses côtés, une version 2.0 TFSI 200 ch de mars 2007 est mise à prix par un pro à 13 900 €. Elle affiche 93 000 km au compteur. Mieux, avec une soulte de 1 000 €, on a trouvé chez un autre professionnel un modèle d'âge équivalent mais seulement 54 000 km au compteur !

De 17 000 € à 20 000 € : des TT plus jeunes

Avec une telle somme, on peut dénicher des TT de dix ans maxi et de moins de 100 000 km. À titre d'exemple, un 1.8 TFSI 160 ch de juin 2012 avec 77 600 km au compteur est proposé par un concessionnaire Audi à 17 900 €. Il est garanti 6 mois. Pour les amateurs de sensations fortes et qui disposent d'une enveloppe d'environ 23 000 €, nous avons trouvé une 2.0 TFSI 272 ch Quattro de septembre 2011 avec 92 000 km au compteur pour 22 900 €.

LE BMW Z4

L'OFFRE

Pourtant apparu cinq ans après l'Audi TT, le cabriolet de BMW est un peu plus présent en seconde main. Ce Z4, baptisé E85 a été commercialisé de 2003 à 2009. Il est animé par des blocs de 2.0 150 ch, 2.2 170 ch, 2.5 192 ch et de 3.0 231 ch. Quant à la seconde génération E89, apparue en mai 2009, elle abandonne la capote en toile pour un toit rigide escamotable. Sous le capot on trouve un 23i 204 ch, un 28i 245 ch, un 30i 258 ch et un 35i 306 ch.

LES PRIX

Pas génial en dessous de 12 000 €

Sans surprise, sous la barre des 12 000 € seule la première génération E85 est présente. Et à l'instar de l'Audi TT, bon nombre d'exemplaires affichent de gros kilométrages, soit plus de 160 000 km. Ce qui n'est pas sans risque. Et comme sa rivale aux anneaux, on trouve beaucoup de troisièmes, voire de quatrièmes mains...

12 500 € - 14 000 € : c'est déjà plus sérieux

Avec une telle somme, les Z4 de première génération E85 deviennent plus attractives. Et malgré une offre restreinte, quelques bonnes affaires sont possibles. Un particulier se sépare de sa 25i de novembre 2003 pour 12 800 €. au compteur elle affiche 118 000 km. Et pour les adeptes des grosses cylindrées, nous avons déniché chez un particulier une 3.0 de juillet 2003 vendue 14 000 €. Elle n'a parcouru que 84 000 km.

Pas moins de 20 000 € pour une E 89

Sorti courant 2009, l'opus 2 de la Z4 ne se négocie pas en dessous de 19 500 €- 20 000 €. Mais à ce tarif, la confiance semble de mise. Modèles d'à peine dix ans, des kilométrages raisonnables, des véhicules avec carnet et factures d'entretien et souvent des première et seconde mains, maxi. Ainsi, nous avons repéré chez un particulier une 23i SDrive 204 ch Luxe et boîte auto pour 19 900 €. Elle est de mai 2010 et a 74 500 km au compteur.

Pour une Z4 animée par le 28i de 245 ch, la mise grimpe à près de 23 000 €. Vue chez un professionnel une SDrive de mai 2013 et 82 400 km au compteur à 22 900 €.

LE MERCEDES SLK

L'OFFRE

Le SLK de Mercedes s'affiche comme le précurseur de l'ère des coupés-cabriolets à toit rigide. Il a en effet vu le jour en 1996. Côté motorisations, la R170 (1996-2004) est animée par un 2.0 de 136 ch, un 2.0 à compresseur de 163 ch, un 2.3 à compresseur de 193 ch, un V6 3.2 de 218 ch.

Sous le capot de la R171 (2004-2010) un 1.8 à compresseur de 163 ch et 184 ch, un V6 3.5 de 272 ch et 305 ch. Enfin, la R 172 (2011-2016) est entre autres animée par un 4 cylindres 1.8 Turbo de 204 ch.

LES PRIX

Des SLK à moins de 6 000 €

Contrairement à ses concurrentes, et compte tenu de sa date de commercialisation, la SLK s'affiche à un ticket d'entrée plus qu'attractif. Mais attention, pas question de craquer. Kilométrages dépassant les 200 000 km, mécaniques à bout de souffle, carrosseries endommagées, contrôles techniques aux abonnés absents... sont légion. Alors, oubliez la bonne affaire !

7 000 € à 10 000 € : de bons plans oui, mais rares

Nos recherches nous ont permis de dénicher chez un particulier une SLK 200 de juillet 1999 de première main, facture d'achat à l'appui, pour 7 500 €. Elle a 99 700 km au compteur. Pour 500 € de plus, un professionnel propose une 230 Kompressor de décembre 1997 qui affiche au compteur 113 000 km.

Dès 12 000 € : l'opus 2

Avec ce budget de départ, vous avez droit à un SLK R171 (nouvelle calandre) et de nouvelles motorisations. Ajoutons que les autos sont âgées d'une quinzaine d'années et affichent entre 100 000 km et 115 000 km. Ainsi, un professionnel propose une 200 Kompressor 163 ch BVA de mai 2008 pour 12 500 €. Elle a 113 000 km. Mais si vous disposez d'un budget de 15 000 €/16 000 €, vous pouvez vous offrir une version 200 Kompressor d'à peine dix ans. Un particulier met en vente une 184 ch pour 16 000 €. Elle est de mai 2010 mais n'a que 57 000 km !

20 000 € et plus : une SLK 3

Présenté en janvier 2011, le troisième opus (R172) s'affiche avec une toute nouvelle carrosserie. Et c'est du côté de la face avant que la transformation est notable. Si les premiers modèles de seconde main, se vendent dès 18 000 €, les kilométrages au compteur sont rarement en dessous de la barre des 100 000 km. Mais avec une soulte de 2000 € à 3 000 €, c'est bien mieux. Un concessionnaire propose une 200 Blueefficiency de novembre 2014 à 21 000 €. C'est une première main avec 61 000 km au compteur. Et si les 184 ch sont trop peu pour vous, optez pour une 250 de 204 ch. Un concessionnaire Mercedes en propose une pour 22 900 €. Une deuxième main de décembre 2012. Elle est dotée de la boîte auto 7G-Tronic et a parcouru seulement 33 400 km.

LE PORSCHE BOXSTER

L'OFFRE

Aux côtés des séries ''911'', la firme de Stuttgart lance en 1996 la ''baby'' Porsche : le Boxster, un cabriolet deux places. Au point de vue motorisations, il est animé par un 2.5 de 204 ch, un 2.7 de 220 ch, 228 ch, 240 ch et 245 ch, un 2.9 de 256 ch et un 3.2 de 252 ch, 260 ch, 265 ch, 280 ch (dans ce dernier cas, il s'appelle Boxster S). À ce jour, les générations Boxster 986 (1996-2003) et 987 (2004-2012) sont très présentes en occasion mais pour ''LA'' bonne affaire, il faudra y mettre le prix !

LES PRIX

Rien d'exceptionnel en dessous de 18 000 €

Cher en neuf et en raison de cotes soutenues, même sur les plus anciens, le Boxster est quasiment inexistant en occasion à moins de 18 000 €. Quelques rares exemplaires, dont certains d'origine britannique (conduite à droite) sont en vente mais les kilométrages sont élevés (plus de 200 000 km) et le nombre de propriétaires successifs important. D'où des doutes quant à leur suivi d'entretien. Passez votre chemin !

Plus rassurant à partir de 18 000 €

Même si pour ce budget, les bons plans restent rares, nos recherches nous ont permis de dénicher un Boxster série 986, 2.7 228 ch de mai 2003 vendu par un particulier au prix de 18 400 €. Il affiche au compteur 112 000 km. Et pour ceux en quête de plus de puissance, un 3.2 252 ch boîte auto, d'avril 2001 est cédé par un professionnel à 19 000 €. Il a 105 000 km.

Un Boxster série 987 dès 21 000 €

Le Boxster 987 est reconnaissable par rapport à l'opus 1 à ses optiques, plus petites et plus rondes. Côté budget, il est accessible à un tarif d'entrée de 21 000 €/22 000 €. Vu chez un pro, un 2.7 240 ch de décembre 2005 avec 125 000 km au compteur, à 21 900 €.

25 000 € : le budget mini idéal

Une mise de départ qui vous permet de trouver des Boxster de moins de 100 000 km, âgés de moins de 14 ans et ayant eu de 1 à 2 propriétaires au maximum.

Ainsi, nous avons repéré chez un professionnel un 2.7 245 ch de septembre 2007 avec 84 800 km au compteur pour 24 600 €. Il est garanti 6 mois. De même, un particulier cède un Boxster de motorisation et puissance équivalentes, ayant parcouru seulement 57 000 km pour 26 800 €.

LE BILAN

20 000 € : la mise qui rassure

Vous l'aurez compris, quel que soit le cabriolet convoité, notre enquête démontre que l'achat doit se faire dans la plus grande prudence et sans précipitation. Factures, carnet d'entretien à jour et contrôle technique vierge sont entre autres les maîtres mots pour un achat en toute sécurité. Et pour ce qui est du budget, les petits prix sont vivement déconseillés si vous ne voulez pas que votre rêve se transforme en cauchemar. Dès lors, investir 20 000 € pour un TT, un Z4 ou un SLK sera bien plus rassurant. Quant au Boxster, il faudra augmenter le budget d'au moins 5 000 € si vous voulez rouler cheveux au vent en toute tranquillité...