Uber rachète un service de livraison d'alcool

Uber a récemment annoncé vouloir se recentrer sur les activités qui rapportent. La voiture autonome, par exemple, véritable gouffre financier sans retours, est stoppée. La livraison à domicile de repas, en revanche et les VTC, eux, marchent mieux. Et cela a incité le géant californien à racheter Drizly, une société américaine fondée en 2012 et spécialisée dans la livraison d'alcool.

En pleine pandémie, les services de livraison à domicile cartonnent. Drizly a vu son activité progresser de 300 % en 2020 aux Etats-Unis. Et avec son rachat par Uber, pour un montant d'environ 900 millions d'euros. Les repas et l'alcool vont désormais faire partie du "catalogue" de services d'Uber.

La livraison d'alcool sera intégrée à la plateforme Uber, mais le géant précise qu'elle sera par ailleurs conservée sur l'application Drizly en parallèle.

Uber a les poches percées ces derniers temps puisque l'entreprise américaine a également racheté Postmates pour 2,6 milliards d'euros. Elle a aussi lancé un service de livraison de alimentaire en Amérique du Sud et au Canada.