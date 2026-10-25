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Ford Focus 2

Voiture plaisir à petit prix

Un beau 5-cylindres, une grosse puissance, et pourtant cette machine à plaisir ne coûte pas cher !

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

12  

Sacré moteur de 225 ch pour la Ford Focus ST, un 5-cylindres aussi musical que performant. Cette excellente sportive délivre un agrément particulier sans vous ruiner, mais prenez soin à bien l’acheter.

Un beau 5-cylindres, une grosse puissance, et pourtant cette machine à plaisir ne coûte pas cher !

Avec la Focus, Ford a redéfini les normes dynamiques dans le segment des compactes. Nantie d’un style fort, elle a rencontré un grand succès commercial. Sa remplaçante, apparue en 2004 se signale par un style adouci, accompagné d’une nouvelle plateforme, elle aussi dotée d’un essieu arrière multibras. Pas question de transiger sur la dynamique ! Très bien accueillie commercialement, elle se décline fin 2005 en une version ST bien plus alléchante que la précédente.

La Ford Focus ST, lancée fin 2005, se signale par un look exubérant, souligné par de belles jantes en alliage de 18 pouces.
La Ford Focus ST, lancée fin 2005, se signale par un look exubérant, souligné par de belles jantes en alliage de 18 pouces.

Pourquoi ? Parce que, contraiement à sa devancière, la Focus II ST reçoit un superbe 5-cylindres en ligne turbocompressé d’origine Volvo. Cubant 2,5 l, ce bloc de 225 ch, lui confère non seulement une très belle sonorité mais aussi des performances de haut niveau. En effet, la nouvelle Focus ST s’autorise 241 km/h en pointe et effectue le 0 à 100 km/h en 6,8 s.

En ST, la Ford Focus II durcit sa suspension de 30 %, épaissit ses barres antiroulis et réduit sa garde au sol de 15 mm.
En ST, la Ford Focus II durcit sa suspension de 30 %, épaissit ses barres antiroulis et réduit sa garde au sol de 15 mm.

Pour encaisser sa grosse cavalerie, la  Ford bénéficie de trains roulants affermis, montés sur de belles jantes en alliage de 18 pouces. Par ailleurs, elle bénéficie d’un kit carrosserie sportif, qui ne laisse rien ignorer de ses intentions. Enfin, divine surprise, la ST modère son tarif : 26 500 €, soit 36 500 € actuels selon l’Insee. Seulement, elle oublie certains équipements, comme le régulateur de vitesse ou les xénons. En revanche, les jauges supplémentaires, la clim auto, l’ESP et les sièges Recaro reste livrés en série. En option, on trouve le GPS et la sellerie cuir mais pas de boîte auto.

A l'arrière, la Ford Focus ST adopte un imposant aileron et une double sortie d'échappement.
A l'arrière, la Ford Focus ST adopte un imposant aileron et une double sortie d'échappement.

Tout ceci aide la Focus ST se à se forger un joli petit succès, bénéficiant en 2008 d’un léger restylage (nouveaux projecteurs, équipement enrichi). Seulement, en 2009, la fabuleuse RS lui vole la vedette, puis la ST vivotera jusqu’en 2010.

En 2008, la Ford Focus ST est kégèrement restylée, adoptant par exemple des projecteurs redessinés. Pas évident que cela lui profite...
En 2008, la Ford Focus ST est kégèrement restylée, adoptant par exemple des projecteurs redessinés. Pas évident que cela lui profite...

Combien ça coûte ?

En bon état et dotée d’un contrôle technique valide, la Focus ST se déniche dès 6 500 €, en affichant certes nettement plus de 200 000 km. Pour rester aux alentours de 150 000 km, on dépensera 8 000 €. Ensuite, la rareté augmentant, les prix croissent de façon exponentielle : 14 000 € pour passer sous les 100 000 km.

Le restylage de 2008 modifie les feux arrière ainsi que le bouclier, désormais doté d'un diffuseur noir.
Le restylage de 2008 modifie les feux arrière ainsi que le bouclier, désormais doté d'un diffuseur noir.

Quelle version choisir ?

Entre phases 1 et 2, les différences sont minimes, donc non déterminantes. En réalité, avec ce type de voiture, il faut d’abord choisir le meilleur exemplaire possible, celui qui a été utilisé avec soin et bénéficié d’un entretien rigoureux. Vu le nombre de Focus ST bidouillées, rabaissées à la va-vite et massacrées par des apprentis-pilotes, ça n’a rien de simple

 

En 5 portes, la Ford Focus II ST bénéficie en 2008 des mêmes modifications que la 3-portes.
En 5 portes, la Ford Focus II ST bénéficie en 2008 des mêmes modifications que la 3-portes.

Les versions collector

Ce sont les exemplaires en parfait état d’origine et faiblement kilométrés. Une espèce en voie de disparition.

Le 5-cylindres turbo d'origine Volvo équipant la Ford Focus II ST se révèle d'une grande solidité. Certains en profiteront pour le préparer lourdement...
Le 5-cylindres turbo d'origine Volvo équipant la Ford Focus II ST se révèle d'une grande solidité. Certains en profiteront pour le préparer lourdement...

Que faut-il surveiller ?

Fondamentalement, la Focus ST est une auto très résistante. Cela dit, en début de carrière, on a relevé de très rares cas de chemisage de cylindre craqués, normalement tous pris en garantie. D’autres pétouilles ont eu lieu : alternateurs défaillants, solénoïde gérant la soupape de décharge du turbo dysfonctionnel. Si le moteur manque de puissance, alors que l’aiguille du manomètre s’agite, soupçonnez ce solénoïde.

Une panne sans gravité, tout comme la membrane du reniflard d’huile qui se perce. Cela dit, c’est assez cher à remplacer car cela demande pas mal de main-d’œuvre, faute d’accès. Celui-ci augmente aussi le coût du changement de la courroie de distribution, même si Ford ne le recommande qu’après 10 ans ou 160 000 km. Quant à la transmission, elle n’est pas spécialement fragile, hormis les soufflets de cardan, mais vu l’usage auquel la Focus aura certainement été soumis, elle mérite une inspection soigneuse. Idem pour les jantes, assez sensibles, les triangles (silentblocs plutôt fragiles), et les freins.

Quant à la carrosserie, traquez les traces de choc mais aussi de corrosion, surtout dans les passages de roue arrière et le fond de coffre. Enfin, l’habitacle vieillit plutôt bien, même si les renforts gauches du siège conducteur s’usent rapidement.

Moteur musical et puissant, châssis rassurant, la Ford Focus II ST délivre un grand agrément de conduite, mais son châssis s'avère plus typé GT que sport.
Moteur musical et puissant, châssis rassurant, la Ford Focus II ST délivre un grand agrément de conduite, mais son châssis s'avère plus typé GT que sport.

Sur la route

Malgré un siège un peu haut, on se concocte une excellente position de conduite, dans la Focus ST, d’autant que le baquet cale bien le corps. Au démarrage, le chant du moteur donne le sourire. Très souple, il administre des reprises musclées à mi-régime, mais ne sera pas spécialement allègre vers les 6 000 tr/min. Peu importe, il marche fort et produit une très belle musique ! Rien que pour l’entendre, on se surprend à pousser les rapports plus que de raison.

En ST, le tableau de bord plutôt bien fabriqué de la Ford Focus se dote d'une batterie de jauges supplémentaires en haut de la console centrale. Ici une restylée en 2009.
En ST, le tableau de bord plutôt bien fabriqué de la Ford Focus se dote d'une batterie de jauges supplémentaires en haut de la console centrale. Ici une restylée en 2009.

Pour sa part, la boîte, rapide et bien étagée, contribue à l’agrément. Dynamiquement, la direction est paramétrable selon trois lois, ce qui n’a rien de bien utile car elle, impeccablement mise au point, elle apparaît consistante et informative. Le châssis, précis et dotée d’un bon grip, rend l’auto rassurante dans les courbes rapides.

Les sièges Recaro, livrés en série dans la Ford Focus ST, maintiennent parfaitement le corps. Ici, une version initiale de la fin 2005.
Les sièges Recaro, livrés en série dans la Ford Focus ST, maintiennent parfaitement le corps. Ici, une version initiale de la fin 2005.

Dans les virolos, en revanche, le museau est un peu lourd, mais on peut totalement débrancher l’ESP, de façon à jouer un peu avec la poupe, pour redonner de la mobilité à une auto un peu trop sous-vireuse à la limite. Il faut dire que la suspension, confortable, engendre des mouvements de caisse, alors qu’en sortie de virage, la motricité fait un peu défaut. La ST est donc plus une GT qu’une sportive, qui freine fort mais manque d’endurance. Enfin, en moyenne, la Focus avale aisément 10 l/100 km.

 

L’alternative youngtimer

Ford Escort RS Turbo (1984 – 1990)

Performante mais affublée d'un train avant détestant les bosses, la Ford Escort RS Turbo, ici 1984, distille des sensations fortes.
Performante mais affublée d'un train avant détestant les bosses, la Ford Escort RS Turbo, ici 1984, distille des sensations fortes.

Si elle bénéficie d’un design remarquable, signé Uwe Bahnsen et Patrick Le Quément, la Ford Escort Mk III, dite Erika, élue voiture de l’année 1981, attendra quelques années avant de s’offrir une version sportive digne de ce nom. Par tellement la XR3, mais bien la RS, révélée en 1983, suivie de la fulminante RS Turbo fin 1984.

Sous son capot, on trouve un 1,6 l turbo développant 132 ch : bien trop pour le train avant, qu’on dote d’un différentiel à glissement limité. En résulte une auto très rapide et plutôt efficace sur bonne route, mais demandant une sacrée poigne sur les aspérités, où son museau ne demande qu’à se dérober. Mais quel amusement ! Restylée fin 1985, cette Escort de feu restera au catalogue jusqu’en 1989. A partir de 15 000 €.

 

Ford Focus II ST (2005) la fiche technique

  • Moteur : 5 cylindres en ligne, 2 521 cm3
  • Alimentation : injection électronique, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
    • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 225 ch à 6 000 tr/min
  • Couple : 320 Nm à 1 600 tr/min
  • Poids : 1 467 kg
  • Vitesse maxi : 241 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 6,8 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Ford Focus II ST, rendez-vous sur le site de La Centrale

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14,6 /20

Focus 2 II 1.6 TDCI 90 5CV TREND 5P (2008)

Par MhT38 le 10/12/2023

Conducteur d'une Focus TDCI 90 d'occasion (bloc moteur PSA) pendant 7 ans (140 000km parcourus) voici mon retour d'expérience :LES + - Le bloc moteur et l'électronique sont plutôt fiables- Rapport qualité/prix- Les phares avant/arrières sont démontables pour changer les ampoules- Volume du coffre LES - - Encrassement moteur avec une vanne EGR defaillante à 187000km - Enjoliveurs effet jantes alu (de vrai jantes auraient pu être proposées de série)- Pas de roue de secours (en option)- Consommables propres à Ford, plus couteux (exemple le filtre à gasoil)- La puissance du moteur à ses limites sur autoroute- Pas d'accoudoir- Siège conducteur usé de l'intérieur (on sent la partie métallique en conduisant)

18,8 /20

Focus 2 II 1.8 TDCI 115 GHIA (2005)

Par §nic017cl le 15/07/2023

j'ai eu cette voiture pendant 6 ans et j'ai eu le regret de la changer a cause des places arrieres. quand on est grand conducteur, ca laisse peu de place pour le passagers arriere, notamment pour y mettre un enfant avec rehausseur, alors quand on en a 2...bref, je n'ai eu que 2 problemes avec cette voiture: la durite turbo qui a laché, chose commune a 95% des voitures diesels de n'importe quel marque, et une entrée d'eau (version SW) situé en dessous des barres de toit arriere droit (ford n'est pas top dans son etancheité...). j'ai adoré la conduire avec ses 3 modes de conduite, la "sport" plus pratique pour les routes de montagne. le prix de l'embrayage coute un bras sinon le reste est normal. on est en 2023, j'aurai aimé retrouver une focus 2 d'occasion pas cher pour retrouver le plaisir de conduire cette voiture...

8,8 /20

Focus 2 II 1.8 TDCI 115 TITANIUM 5P (2008)

Par yob1983 le 07/07/2022

Véhicule qui consomme énormément, du 7l au 100km, conduite normale.Avec une conduite de pépé (du coup, je ne dois pas accélérer trop vite, faire attention à chaque geste sur la pédale pour économiser, bref, c'est plus une punition qu'autre chose, je ne prends aucun plaisir à conduire), j'arrive à descendre à 6,6l, mais c'est trop quand même, l'aiguille descend d'une manière phénomènale.Véhicule extrêmement bruyant (on a l'impression de conduire un tracteur), lourd, l'intérieur trop simple et trop sobre, le chrome des boutons s'écaille, bref, pas terrible.Esthétiquement, je ne la trouve pas jolie du tout, malgré que ce soit la titanium (une version haut de gamme quand même), la peinture sur le capot et le toit ternie énormément, c'est abusé, ainsi que sur le haut des portes.J'ai acheté cette occasion à un prix attractif, 4600euros pour 100000km (certifiés), en février 2022, donc pas cher pour une voiture de 100000km, c'est ce qui me l'a fait acheté, et rien d'autre car avec un kmetrage, il faut débourser beaucoup plus (distribution faite, plaquettes de frein faites, ct ok, etc...)Très déçu niveau consommation ( très important à l'heure où le gazoil est à plus de 2 euros)

19,6 /20

Focus 2 II 1.8 TDCI 115 TITANIUM 5P (2007)

Par Alexandre MARTIN le 16/08/2021

J'ai la voiture depuis 5 ans, et pendant ces 5 ans j'ai aucune problème au niveau de moteur, boite de vitesse. Au contraire cette série de ford, la titanium et surtout le moteur 1.8 TDCI est très fiable et confortable avec un moteur trop trop robuste et qui consomme en moyenne 4.9-5.2 L/100km.Je vous recommande cette voiture fortement, et surtout le pack TITANIUM par ce que dans cette série il y a beaucoup des options comme radar de recule, rétroviseur rabattable, allumage automatique des phares, capteur de pluie, phare dans les rétroviseurs, feux de brouillard...

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