Un Belge lourdement condamné pour un excès de vitesse alors qu'il était passager !

La loi française punit sévèrement les grands excès de vitesse sur la route mais jusqu’à présent, sa répression ne concerne que les conducteurs. Les choses sont différentes en Belgique où l’apologie de la vitesse et l’incitation à la vitesse sont désormais punies par la loi. Là-bas, les auteurs d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux peuvent être poursuivis depuis le début de l’année 2023, même pour des faits qui n’ont pas un lien direct avec une infraction à la vitesse (par exemple, si un automobiliste adopte une conduite jugée dangereuse dans une séquence diffusée en ligne).

Et cette loi peut visiblement toucher un cadre très large puisqu’un homme vient de se faire condamner par le tribunal de police de Saint-Nicolas dans une affaire de grand excès de vitesse, alors qu’il n’était même pas au volant de la voiture concernée au moment des faits. Comment est-ce possible ? Il était passager d’un véhicule et a « incité son cousin conducteur à accélérer car sa copine installée à l’arrière avait mal au ventre ». La voiture a été mesurée à 235 km/h par les forces de l’ordre et les deux hommes à l’avant de la voiture ont été lourdement condamnés.

2 000€ d’amende et un an de retrait de permis sans avoir conduit !

Le conducteur a pris 1 600€ d’amende et trois mois de retrait de permis. Le passager, lui, a eu 2 000€ d’amende et un an de retrait de permis. Le tribunal belge a donc estimé que la responsabilité du passager était plus importante que celle du conducteur dans ce cas précis. Voilà tout de même une façon étonnante de considérer les responsabilités. « Faut-il plus lourdement condamner celui qui incite au meurtre que celui qui le commet ? », se questionne notre collègue Manuel Cailliot en osant une comparaison audacieuse. Et qu’en pensent nos lecteurs ?