Fan du circuit de Suzuka ? Pas forcément besoin de se rendre au Japon pour avoir des sensations semblables à l'iconique piste initialement tracée par la marque Honda en 1962. Voici une copie à l'échelle 1/10 destinée aux amateurs de karting.

Des Taïwanais ont trouvé une astuce pour s'offrir à moindre coût l'ambiance du temple de la vitesse nippon. Et sans surprise, cela passe par la formule la plus abordable en matière de monoplace. Prêt pour un tour de piste en vidéo ? Pour cela, cliquez sur lecture.

Une ambiance identique au vrai circuit

Les plus observateurs et passionnés de Suzuka s'amuseront au lancement du clip embarqué à reconnaître les différents virages et points d'intérêt du tracé. Il est par exemple facile de situer la longue ligne droite placée juste avant la dernière chicane et même le passage sous le pont faisant habituellement raisonner les moteurs. Autres éléments du décor : les logos "Mini-Suzuka Circuit" imprimés sur des bâches teintées de couleur cyan comme sur l'authentique piste asiatique employée en GP.

40 secondes pour faire un tour en kart

Pour mémoire, le circuit de Suzuka accueillait un Grand Prix de F1 pour la première fois en 1987. Ses 18 virages formant au global une sorte de huit avec un niveau supérieur s'étendent avec les lignes droites sur 5,8 kilomètres. Le record du tour de cette piste technique et exigeante est tenu par George Russel et sa Mercedes-AMG W14 avec un temps de 1:28.140. La réplique miniature de karting demande d'après la vidéo entre 40 et 41 secondes pour une boucle.