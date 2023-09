Un SUV Ferrari Purosangue pixélisé par son propriétaire

Ferrari n'aime pas vraiment quand les clients communiquent sur un véhicule transformé. Le modèle du jour originaire du Portugal concerne pour enfoncer le clou un modèle très demandé avec une liste d'attente conséquente : voici un SUV V12 Purosangue plutôt insolite façon pixel art.

Se mouvoir en Ferrari Purosangue est une manœuvre qui fait déjà tourner les têtes. Que l'on aime ou non, ce n'est pas tous les jours qu'un véhicule surélevé pourvu d'un tel blason se manifeste sur la voie publique. Et avec un tel accoutrement, difficile d'imaginer que le phénomène ne sera pas renforcé. Le propriétaire de cet exemplaire offre à son 4x4 italien un traitement unique qui de prime abord fait penser à un camouflage militaire. Les fans de jeux vidéo citeront préférablement Minecraft. Une vision renforcée par les étriers du même acabit et les goujons des jantes peints en jaune désert. L'intérieur n'est pas en reste avec des sièges revus tout comme le volant.

Purosangue camouflé : plutôt tank ou missile ?

Pour rappel, le Ferrari Purosangue délivre au sol la bagatelle de 725 chevaux pour 716 Nm de couple grâce à son impressionnant moteur V12 atmosphérique cubant 6,5 litres. Une artillerie qui lui permet d'abattre via une boîte double embrayage huit rapports ainsi que ses quatre roues motrices et directrices l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 313 km/h. Une auto hors du commun facturée 384 229 euros, hors malus.